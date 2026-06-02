Ο Ρίτσαρντ Γκιρ προειδοποίησε για τη «δικτατορία των τεράτων».

«Ζούμε στην πιο σκοτεινή στιγμή που έχουμε βιώσει σε αυτό τον πλανήτη», τόνισε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Όσλο και εξαπέλυσε τα πυρά του κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποιος φανταζόταν ποτέ ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει έτσι; Ποιος φανταζόταν ότι ένας μανιακός όπως αυτός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;», τόνισε ο 76χρονος ηθοποιός, υπενθυμίζοντας: «Την πρώτη ημέρα, αυτός ο τύπος διέλυσε σχεδόν ό,τι ήταν καλό για την αμερικανική κυβέρνηση και τους Αμερικανούς».

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ παραδέχθηκε ότι έκανε ελάχιστα για να βοηθήσει να μην επιστρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Πώς είναι δυνατόν αυτό; Επειδή κοιμηθήκαμε. Δεν ενδιαφερθήκαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά», υπογράμμισε στην εκδήλωση του Oslo Freedom Forum.

Ο ηθοποιός σημείωσε πως πρόσφατα επισκέφθηκε το στρατόπεδο συγκέντρωσης των ναζί στο Νταχάου. «Πρέπει να δούμε τα σήματα, αυτή τη δικτατορία των τεράτων, πόσο γρήγορα συμβαίνει. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση», προειδοποίησε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.