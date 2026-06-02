Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διεκδικούν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Σε ρυθμούς τελικών κινείται το ελληνικό μπάσκετ, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (03/06) θα γίνει το τζάμπολ του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Οι «Πειραιώτες» μετά την κατάκτηση της Euroleague στοχεύουν στο δεύτερο διαδοχικό τους πρωτάθλημα με σκοπό να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο μία ήδη πετυχημένη χρονιά. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός διεκδικεί τον δεύτερο εγχώριο τίτλο, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου τον Φεβρουάριο.

Ο πρώτος τελικός έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το Game 2 να ακολουθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο T-Center. Ο τρίτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 08/06 στο ΣΕΦ, ενώ το Game 4 και το Game 5, σε περίπτωση που χρειαστούν, θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 13 Ιουνίου αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα:

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:00)

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)