Το «Emily in Paris», ταξίδεψε στην Ελλάδα και η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις μέρες που πέρασε στο νησί των ανέμων.

Περίπου δύο εβδομάδες διήρκησαν τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» στη Μύκονο, με τους πρωταγωνιστές να αναλαμβάνουν δράση με φόντο τη θάλασσα του Αιγαίου.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν και η Λίλι Κόλινς με την παραγωγή και τους συμπρωταγωνιστές της αναχώρησαν για το Παρίσι, όπου – πιθανά – θα ολοκληρωθούν τα γυρίσματα του έκτου και τελευταίου κύκλου της σειράς.

Η Λίλι Κόλινς, όσο βρισκόταν στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι η σεζόν που ακολουθεί θα είναι η τελευταία.

{https://www.instagram.com/p/DYmwCTjEUUS/?hl=el&img_index=1}

Παράλληλα, κατά τη διαμονή της στο νησί, φάνηκε να είναι αφοσιωμένη στη δουλειά της, ενώ δίπλα της στεκόταν πάντοτε πρόσωπα από την προσωπική της ασφάλεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, η τηλεοπτική «Έμιλυ», δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα, βίντεο και φωτογραφίες από την παραμονή της στην Ελλάδα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πίσω στο Παρίσι, όμως πάντα θα έχουμε την Ελλάδα».

Στα στιγμιότυπα, η πρωταγωνίστρια μαζί με τους συνεργάτες της, απεικονίζονται να διασκεδάζουν και να χαμογελούν στην κάμερα, ενώ η ίδια, φωτογραφήθηκε τόσο στα γραφικά στενά της Μυκόνου, όσο και πάνω σε ταχύπλοο.

{https://www.instagram.com/p/DZFdYuZDQg3/?hl=el&img_index=1}

Απαθανάτισε τη θέα που είχε στο Αιγαίο από το δωμάτιό της και έκανε γνωστό ότι επισκέφθηκε και τον «Σκορπιό», δείχνοντας το χαρακτηριστικό βραχιολάκι.