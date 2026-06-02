Η Ανδρομάχη μίλησε για το γιο της και για το τραγούδι που έγραψε για εκείνον.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, έχουν αποκτήσει μαζί ένα γιο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θέλει να αποχωρίζεται τη μητέρα του. Σε πρόσφατη δημοσίευση της ερμηνεύτριας, ο μικρός απεικονίζεται στην αγκαλιά της την ώρα που τραγουδά με την ίδια να απολαμβάνει τη στιγμή.

Το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μίλησε στο Vidcast του Mad και την Αθηνά Κλήμη, αποκαλύπτοντας ότι κάθε φορά που φεύγει από το σπίτι για δουλειά, αισθάνεται τύψεις απέναντι στο γιο της, Γεράσιμο.

Όπως μάλιστα εξήγησε, το ίδιο συμβαίνει και όταν μένει μακριά από τη δουλειά της.

Απαντώντας στην ερώτηση για το πώς διαχειρίζεται της τακτικές μετακινήσεις, ανέφερε: «Κοίτα, όταν γίνεσαι γονιός, υπάρχει πάντα αυτό το φεύγω από το σπίτι για να πάω στη δουλειά μου και νιώθω τύψεις για το παιδί. Είμαι στο σπίτι με το παιδί μου και νιώθω τύψεις για τη δουλειά μου, γιατί θα μπορούσα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να είμαι σε ένα στούντιο και να γράφω. Δηλαδή το ένα σαμποτάρει το άλλο, και το λέω πολύ γλυκά το «σαμποτάρει». Αλλά εντάξει, αυτό είναι η ζωή. Όσες περισσότερες ευθύνες έρχονται, τόσο περισσότερο πρέπει να μοιράζεις τον εαυτό σου σε πολλά κομμάτια και ρόλους».

Με αφορμή τα όσα ανέφερε, δέχτηκε την ερώτηση σχετικά με το πώς διαχειρίζεται μία τέτοια συνθήκη, με την ίδια να απαντά: «Δεν ασχολούμαι μαζί μου! Γενικά, κάποια στιγμή στα 20 μου, υιοθέτησα ένα μοτίβο το οποίο έχει ως εξής: προσπάθησα οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με θέματα υγείας ή θάνατο να το εκμηδενίζω. Δηλαδή να το φτάνω στο σημείο του: δεν έγινε και κάτι. Οτιδήποτε δηλαδή λύνεται, δεν υπάρχει λόγος να σε πανικοβάλλει και να σε φέρνει σε μία κατάσταση να νιώθεις περίεργα και αρνητικά συναισθήματα. Αυτό σε αφήνει πίσω στα πάντα και δεν σε αφήνει να εξελιχθείς. Ο φόβος, δεν σε αφήνει ποτέ να γίνεις από κάμπια, πεταλούδα…».

Τέλος, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι το τραγούδι της: «Καλέ ποιος είναι αυτός;», γράφτηκε για τον γιο της και του το αφιερώνει: «Τελικά, νομίζω ότι το «Καλέ ποιος είναι αυτός;» για τον Γεράσιμο γράφτηκε… Του το αφιερώνω. Δεν το καταλάβαινα εκείνη τη στιγμή, αλλά ο κάθε στίχος φωνάζει Τζέρι».

