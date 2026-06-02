Διαρκείς οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν, λέει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ψευδή τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και τόνισε ότι οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και σήμερα.

Κανένας δεν ξέρει πού θα οδηγήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social, αλλά πρόσθεσε ότι διεμήνυσε στην Τεχεράνη πως «ήρθε η ώρα να κάνετε συμφωνία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

«Τα δημοσιεύματα των fake news ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να μιλάνε πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδή και εσφαλμένα. Οι συζητήσεις ανάμεσά μας συνεχίζονται διαρκώς, μεταξύ άλλων πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Κανείς δεν ξέρει ποτέ πού θα οδηγήσουν, αλλά όπως είπα στο Ιράν “ήρθε η ώρα να κάνετε συμφωνία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το κάνετε αυτό επί 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν έχει επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον εδώ και μερικές ημέρες, ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.

Η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα στο προτεινόμενο τελικό κείμενο μιας προσωρινής συμφωνίας και υιοθετεί μια «αυστηρή» προσέγγιση, με δεδομένο το ιστορικό μη συμμόρφωσης της Ουάσινγκτον και της μακροχρόνιας δυσπιστίας, μετέδωσε το Mehr News, επικαλούμενο πηγή.

Άλλη πηγή, του πρακτορείου Fars, ανέφερε πως τα μηνύματα για μια πιθανή συμφωνία ή ένα μνημόνιο συνεννόησης σταμάτησαν πριν από λίγες ημέρες. Το τελευταίο ήταν ένα «σαφές μήνυμα» της Τεχεράνης σχετικά με τον Λίβανο, καθώς το Ιράν θέλει να σταματήσει η εισβολή του Ισραήλ, ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες.