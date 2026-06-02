Ο Marcus θυμήθηκε την εποχή που συνεργάστηκε με τον Val Kilmer το 2008 και τον χαρακτήρισε «τον χειρότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ».

Ο σκηνοθέτης «Conspiracy», Adam Marcus χαρακτήρισε με τα χειρότερα λόγια τον τότε πρωταγωνιστή του Val Kilmer, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

«#MicroIntellectMonday την εποχή εκείνη που σκηνοθετούσα αυτόν τον τύπο. Τον τύπο που υποδύθηκε τον Iceman και Doc Holiday. Ξέρετε ποιον» έγραψε στις 28 Μαΐου ο σκηνοθέτης. Πρόσθεσε πως δεν τον ενδιαφέρει το γεγονός ότι ο ηθοποιός έχει πεθάνει πια.

Στο «Conspiracy» ο Val Kilmer υποδύθηκε τον William "Spooky" MacPherson, έναν ανάπηρο βετεράνο του πολέμου του Ιράκ που ταξιδεύει στην Αριζόνα για να συναντήσει έναν παλιό του φίλο. Όταν ανακαλύπτει ότι ο φίλος του και η οικογένεια΄του έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς και ότι οι κάτοικοι αρνούνται την ύπαρξή του, ο MacPherson αποκαλύπτει ένα σχέδιο που στοχεύει μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα.

Ο σκηνοθέτης όμως δεν σταμάτησε εκεί. «Και για όποιον από ε΄σας του γυρνάνε τα μάτια επειδή υπάρχει το γνωστό "μην μιλάς έτσι για νεκρούς, άντε γαμ@@@τε» είπε. «Αν αυτός ο τύπος έκανε σήμερα σε γύρισμα το 1/10 από ότι έκανε σε μένα, θα τον είχατε ακυρώσει εν ριπή οφθαλμού. Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ μου και αυτό κάτι λέει». κατέληξε ο Marcus. Σύντομα οι αναφορές του αυτές διαγράφηκαν ωστόσο.

Το 2003, ο Val Kilmer είχε απαντήσει μιλώντας στο Rolling Stone πως «Έχω υπάρξει απρόσεκτος στο πώς έβλεπα την καριέρα μου. Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια είναι η αλήθεια και το ψέμα, ψέμα. Ο Τζον Φρανκενχάιμερ, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, έχει πεθάνει αλλά ήταν γνωστό ότι ήταν κακός με τους ανθρώπους».