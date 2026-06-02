Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διορίσει τον Πολωνό οικονομολόγο Ματέους Στσούρεκ στη θέση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του οργανισμού, με ισχύ από τις 27 Ιουλίου 2026. Ο Στσούρεκ θα διαδεχθεί τον Άλφρεντ Κάμερ, ο οποίος αποχωρεί από το Ταμείο λόγω συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο νέος επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος διαθέτει μακρά εμπειρία στη χάραξη οικονομικής πολιτικής και βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών οικονομικών ζητημάτων, συνδυάζοντας θητεία σε υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις με σημαντική παρουσία σε διεθνείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.

Ανακοινώνοντας την επιλογή, η κ. Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι «ο μοναδικός συνδυασμός εκτελεστικής και πολιτικής ηγεσίας, καθώς και η βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού οικονομικού τοπίου, θα αποδειχθούν πολύτιμα για την προώθηση του έργου του Ταμείου με τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη».

Ο Στσούρεκ διετέλεσε υπουργός Οικονομικών της Πολωνίας από το 2013 έως το 2015, έχοντας την ευθύνη της δημοσιονομικής πολιτικής, της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και της εποπτείας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκπροσώπησε τη χώρα του σε κορυφαία διεθνή φόρα και συνέβαλε στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν τη δημοσιονομική διαχείριση και τη δημόσια διοίκηση.

Από το 2024 υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Risk Officer της πολωνικής αναπτυξιακής τράπεζας BGK, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τη διαχείριση κινδύνων, θέματα ESG, κλαδικές αναλύσεις και χρηματοοικονομικά μοντέλα.

Προηγουμένως, από το 2016 έως το 2024, κατείχε ανώτερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), όπου ηγήθηκε έργων που αφορούσαν τη μακροοικονομική αξιολόγηση, την παρακολούθηση μεταρρυθμίσεων και τον διάλογο πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα.

Την ίδια περίοδο συμμετείχε και στο πρώτο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, συμβάλλοντας στις συζητήσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρώπης. Νωρίτερα στην καριέρα του είχε διατελέσει επικεφαλής οικονομολόγος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στην ING Bank, ενώ είχε αναλάβει και άλλες θέσεις οικονομικού αναλυτή στον τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, έχει διδάξει δημόσια οικονομικά και διεθνή οικονομική στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Είναι κάτοχος πτυχίων από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, από το οποίο απέκτησε διδακτορικό στα Οικονομικά.