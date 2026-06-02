Με την προφυλάκιση τριών εκ των 17 κατηγορουμένων, ολοκληρώθηκε ο «μαραθώνιος» των απολογιών για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν το απόγευμα της Τρίτης (02/06) , μετά την απολογία τους στον ανακριτή τρεις από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους που φέρονται πως είχαν αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν οι τρεις γυναίκες που είναι κατηγορούμενες στην υπόθεση, εκ των οποίων οι δύο είναι σύζυγοι των φερόμενων ως «αρχηγών ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος.

Όλοι αρνήθηκαν το βαρύ κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και αφορά μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120. 000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο ένας από αυτούς που φέρεται πως είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε: «Όσα έχω δηλώσει είναι νόμιμα γιατί είμαι αγρότης από τότε που άρχισα να εργάζομαι... .Θεωρώ ότι η κατηγορία για μένα είναι άδικη», ενώ η σύζυγός του που κατηγορείται πως είχε ρόλο «υπαρχηγού», ισχυρίστηκε: « «Είμαστε με το σύζυγό μου αγρότες …Δεν έχω εικόνα για οικονομικά στοιχεία. Όλα τα διαχειρίζονταν ο σύζυγος μου»

Ένας άλλος κατηγορούμενος, επίσης με «αρχηγικό» ρόλο σύμφωνα με τις αρχές , που προφυλακίστηκε ισχυρίστηκε :

«Στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς δεν βρέθηκαν ποσά. Τα χρήματα που βρέθηκαν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου .Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα δικό μου τρακτέρ και είχα αγοράσει και αγροτεμάχια ύψους 300.000 ευρώ. Αυτά δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.