Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7.

Αρνούμενοι κάθε εμπλοκή σε έκνομη δράση, απολογήθηκαν στον ανακριτή οι πρώτοι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2019 έως σήμερα.

Και οι 10 που φέρονται πως είχαν περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου» φέρεται να ισχυρίστηκε μία κατηγορούμενη, προσθέτοντας: «Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα. Είμαι μία εργαζόμενη μητέρα. Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ από τις επίμαχες επιδοτήσεις.

Κατηγορηματικά αρνήθηκε το κατηγορητήριο κι ένας 33χρονος ιδιωτικός υπάλληλος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε: «Εργάζομαι από 20 χρονών. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Δεν έχει κατατεθεί ούτε ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε λογαριασμό μου και δεν βρέθηκε τίποτα στο σπίτι μου. Δεν έχω ακίνητη περιουσία. Το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο είναι ένα αυτοκίνητο 16.000 ευρώ το οποίο κατασχέθηκε».

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν άλλοι επτά κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη.