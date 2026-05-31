Με την προφυλάκιση ενός εκ των συνολικά 22 συλληφθέντων έκλεισε τα ξημερώματα ο «κύκλος» των απολογιών των κατηγορουμένων από την Κρήτη οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο «μαραθώνιος» των απολογιών που διήρκεσε δύο ημέρες, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα, ολοκληρώθηκε με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 21 κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10 χιλιάδες ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, κατά περίπτωση, αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε απάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου , ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021, φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με παρανομίες, λέγοντας: «Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis», ανέφερε.

Αγρότης ο οποίος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71 χιλιάδων ευρώ, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι τα αγροτεμάχια που κατείχε ήταν μέσω τεχνικής λύσης, ενώ άλλος κατηγορούμενος που εκμίσθωνε κάποιες από τις επίμαχες εκτάσεις, υποστήριξε: «Δεν έχω καμία εμπλοκή με τρίτα πρόσωπα. Πρόκειται για προσωπικές δηλώσεις. Στις προσωπικές δηλώσεις μπορεί να υπάρχουν δικαστικές πλημμέλειες αλλά δεν υπάρχουν χρήματα που πήρα χωρίς να έχω ασκήσει πραγματική αγροτική και κτηνιατρική δραστηριότητα».