Στη φυλακή οδηγείται 59χρονος άνδρας από την περιοχή της Κρέστενας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά τη σύλληψή του για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων στην περιοχή, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.