Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το Σάββατο εντοπίστηκαν πέντε εκτοξεύσεις drone: δύο αναχαιτίστηκαν, μία έπεσε σε ανοιχτή περιοχή και μία δεν πέρασε τα σύνορα της χώρας.

Σκηνές έντασης και πανικού εκτυλίχθηκαν στο βόρειο Ισραήλ, όταν νέο μπαράζ ρουκετών, που αποδίδεται στη Χεζμπολάχ, έπληξε περιοχές κοντά σε παραθαλάσσιες ζώνες, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και στους πολίτες.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που μεταδίδεται, λουόμενοι σε παραλίες της περιοχής ξαφνικά άκουσαν συναγερμούς και εκρήξεις, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν άμεσα τη θάλασσα και να τρέξουν προς ασφαλή σημεία ή καταφύγια.

Το βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει πολίτες να προσπαθούν να απομακρυνθούν βιαστικά από την ακτή, την ώρα που ρουκέτες καταλήγουν στη θάλασσα ή σε κοντινές περιοχές, δημιουργώντας σκηνικό τρόμου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ενεργοποιήσει συστήματα αεράμυνας, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου οι ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ παραμένουν σχεδόν καθημερινές.