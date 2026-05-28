Κλιμακώνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα το Ισραήλ.

Εντολή για επέκταση του ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας κατά 70% έδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εντείνοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ «σφίγγει τον κλοιό» γύρω από τη Χαμάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι IDF ελέγχουν πλέον περίπου το 60% της Γάζας, έναντι του 50%.

«Βρισκόμαστε πλέον στο 60% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας. Ήμασταν στο 50%, προχωρήσαμε στο 60%», είπε. «Η οδηγία μου είναι να προχωρήσουμε – βήμα-βήμα – πρώτα απ’ όλα στο 70%. Ας ξεκινήσουμε με αυτό».

Σύμφωνα με χάρτες που είχε διανείμει στα τέλη Απριλίου ο ισραηλινός στρατός σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, το Ισραήλ φέρεται ήδη να ελέγχει περίπου το 64% της Λωρίδας της Γάζας.

Η περαιτέρω επέκταση του ισραηλινού ελέγχου αναμένεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο για περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους, οι οποίοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στον πολιορκημένο θύλακα.

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί τον Οκτώβριο του 2025 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί σε μια οριοθετημένη γραμμή ασφαλείας, γνωστή ως «κίτρινη γραμμή», διατηρώντας τότε τον έλεγχο περίπου του 53% της Γάζας.

Ωστόσο, η Χαμάς κατηγόρησε την Τρίτη (26/05) το Ισραήλ ότι μετακινεί μονομερώς τη συγκεκριμένη γραμμή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «σαφή και συνεχή υπονόμευση της συμφωνίας εκεχειρίας» και προσπάθεια επιβολής νέων τετελεσμένων μέσω στρατιωτικής ισχύος.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τη στήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει συγκεκριμένα στάδια αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, η πρόοδος των συνομιλιών φαίνεται να έχει παγώσει, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη μόνιμη διαίρεση της Λωρίδας της Γάζας.

Με πληροφορίες του CNN