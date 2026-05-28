Όσα θα δούμε στα επεισόδια που έρχονται τη νέα εβδομάδα στους «Σούπερ Ήρωες».

«Σούπερ Ήρωες» - Δευτέρα 1η Ιουνίου έως Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:00.

Δευτέρα 1η Ιουνίου – Επεισόδιο 23

Είναι και επισήμως η τελευταία μέρα του Σπύρου στο μαγαζί και εκείνος αποφασίζει να μοιράσει ένα αναμνηστικό δώρο σε όλους... εκτός από την Έφη. Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας χρησιμοποιεί τη Φρόσω για να ζηλέψει η Σταυρούλα και εκείνη πέφτει στην παγίδα του.

Παράλληλα, στο μανάβικο, ο Αντώνης μαθαίνει ότι σύντομα πρέπει να μετακομίσει και με τη βοήθεια της Ρένας ανακαλύπτει την κωμικοτραγικότητα του να ψάχνεις σπίτι στη σημερινή Αθήνα. Τέλος, ένα μικρό ατύχημα στα τυριά κάνει τον Περικλή να μάθει τον πιο κρυφό φόβο της Χαριστέλλας... το αίμα.

Guest: Αγγελική Ξενία

Τρίτη 2 Ιουνίου – Επεισόδιο 24

Μετά από μια θριαμβευτική τούμπα στο μανάβικο, η Ρένα γίνεται viral και με τη βοήθεια του Αντώνη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη νέα της αναγνωρισιμότητα.

Παράλληλα, ο Περικλής αρχίζει να χάνει λεφτά απ’ το πορτοφόλι του και πεισμώνει να ανακαλύψει μαζί με τη Χαριστέλλα ποιος μπορεί να τον κλέβει.

Στα ταμεία, η Σταυρούλα βιώνει το δράμα του χωρισμού της και κάνει μέχρι και τις πελάτισσες να στραφούν εναντίον του Ζαχαρία. Την ίδια

στιγμή, με αφορμή μια βεβαίωση που έρχεται να πάρει ο Σπύρος, η Έφη παθαίνει σοκ όταν καταλαβαίνει πόσοι ακόμα στο μαγαζί ήξεραν για τον «μυστικό» έρωτά του για εκείνη.

Guest: Βαγγέλης Περρής, Αγγελική Ξενία, Ολυμπία Δεδοπούλου, Ναντίν Ξηντάρα

Τετάρτη 3 Ιουνίου – Επεισόδιο 25

Η Έφη και η Σταυρούλα μένουν άναυδες όταν ο Βασίλης χαρίζει σε μια πελάτισσα τα ψώνια της και υποψιάζονται ότι είναι το νέο του αμόρε.

Ταυτόχρονα, ο Αντώνης ανοίγει ένα εμπιστευτικό μέιλ και η Ρένα ανακαλύπτει τι λέει πίσω απ’ την πλάτη της όλη η εταιρεία. Στο χασάπικο, η Χαριστέλλα ξαφνικά αρχίζει να έρχεται κουρασμένη και άυπνη και ο Δημήτρης μαζί με τον Περικλή προσπαθούν να ανακαλύψουν τον λόγο.

Τέλος, στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας είναι τόσο συντετριμμένος από τον χωρισμό του με τη Σταυρούλα, που δεν ασχολείται ούτε με τη δουλειά. Και κάπως έτσι σπεύδει να βοηθήσει... ο Σπύρος.

Guest: Γιολάντα Μπαλαούρα, Αγγελική Ξενία