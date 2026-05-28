Ένα αδημοσίευτο καρέ με αφορμή τα γενέθλια της Ζωζώς Σαπουντζάκη.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, η Ζωζώ Σαπουντζάκη γιόρτασε τα 93α γενέθλιά της και με αφορμή την ημέρα το Στούντιο Κλεισθένης ανήρτησε μία αδημοσίευτη φωτογραφία της ίδιας με την Μαρία Ιωαννίδου.

Στο στιγμιότυπο, που αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, απαθανατίζονται οι δύο γυναίκες να κρατούν η μία το χέρι της άλλης και να ποζάρουν χαμογελαστές στο φακό την ημέρα που γιόρταζαν τα γενέθλια της Ζωζώς Σαπουντζάκη το 1992.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης το Στούντιο Κλεισθένης, αναγράφει: «Χρόνια πολλά στη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία έκλεισε τα 93 της χρόνια χθες 27 Μαΐου. Στην αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε με την Μαρία Ιωαννίδου στα γενέθλια της Ζωζώς το 1992».

Η Ζωζώ Σαπουτζάκη, γιόρτασε φέτος τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της ορισμένα από τα πιο κοντινά της πρόσωπα και φίλους.