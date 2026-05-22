Το «The Resurrection of the Christ» θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη με μια καθυστέρηση.

Ο Μελ Γκίμπσον αποκάλυψε την πρώτη φωτογραφία από την επερχόμενη ταινία του «The Resurrection of the Christ» (Η Ανάσταση του Χριστού)», την πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2004 «The Passion of the Christ» (Τα Πάθη του Χριστού).

Η ταινία θα χωριστεί σε δύο μέρη και έχει επίσημα ολοκληρωθεί, με την παραγωγή να τελειώνει νωρίτερα από το προγραμματισμένο, μετά από 134 ημέρες γυρισμάτων σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας.

Μαζί με την πρώτη εικόνα, ο Γκίμπσον ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία των ταινιών θα έχει καθυστέρηση. Το πρώτο μέρος θα αργήσει μόνο μερικούς μήνες και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαΐου 2027, αντί για τις 26 Μαρτίου. Όσο για το δεύτερο μέρος, θα αργήσει έναν ολόκληρο χρόνο και από τις 6 Μαΐου 2027 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αναμένεται στις 25 Μαΐου 2028. Και οι δύο ταινίες -για συμβολικούς λόγους- θα κυκλοφορήσουν τις ημέρες της Αναλήψεως (για τους Καθολικούς).

«Αυτή η ταινία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του έργου της ζωής μου και έχει απαιτήσει τα πάντα από μένα ως σκηνοθέτη και καλλιτέχνη. Eίναι πολύ περισσότερο από μια ταινία για μένα, είναι μια αποστολή που κουβαλάω εδώ και πάνω από 20 χρόνια για να πω αυτό που πιστεύω ότι είναι η πιο σημαντική ιστορία της ανθρωπότητας», ανέφερε ο Μελ Γκίμπσον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η Ανάσταση του Χριστού» είναι η συνέχεια της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», το οποίο ακολούθησε τον Τζιμ Καβίζελ ως Ιησού της Ναζαρέτ και τη Μόνικα Μπελούτσι ως Μαρία Μαγδαληνή στις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη σταύρωση του Χριστού. Ο Γκίμπσον έχει περιγράψει τις συνέχειες ως ένα «ταξίδι με LSD», προσθέτοντας ότι «δεν έχει διαβάσει ποτέ τίποτα παρόμοιο» με τα σενάρια, που έγραψε μαζί με τον Ράνταλ Γουόλας.

Η πλοκή, όπως υποδηλώνει ο τίτλος, αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανάσταση του Χριστού. Ο Γιαάκο Όχτονεν και η Μαριέλα Γκαρίγκα, που αναλαμβάνουν τους ρόλους του Ιησού και της Μαρίας Μαγδαληνής αντίστοιχα, θα πρωταγωνιστήσουν μαζί με τους Κάσια Σμούντνιακ στο ρόλο της Παναγίας, Πιερ Λουίτζι Παζίνο ως Πέτρο και Ρικάρντο Σκαμάρτσιο ως Πόντιο Πιλάτο.