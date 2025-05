«Τα Πάθη του Χριστού»: Το σίκουελ της ταινίας του Μελ Γκίμπσον έχει επίσημο τίτλο

Η νέα επερχόμενη ταινία, θα εστιάσει στην Ανάσταση του Ιησού.

Το σίκουελ της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον, έχει επίσημα τίτλο και λογότυπο.



Μέσω νέας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνέχεια του βιβλικού έπους επιβεβαίωνει επίσημα τον -φημολογούμενο εδώ και καιρό- τίτλο του, «Resurrection of the Christ (Η Ανάσταση του Χριστού)».

Ωστόσο, το σχετικό post δεν έδωσε καμία πληροφορία για το πότε θα βγει η ταινία, πέρα από την επισήμανση ότι αυτό θα γίνει «σύντομα».





Σημειώνεται ότι ο Μελ Γκίμπσον είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η παραγωγή της ταινίας θα μπορούσε να ξεκινήσει κάποια στιγμή το επόμενο έτος.



Η συνέχεια θα σκηνοθετηθεί και πάλι από ίδιο, με τον Τζιμ Καβίζελ να επαναλαμβάνει το ρόλο του Ιησού. Το πολυαναμενόμενο σε δύο μέρη σίκουελ του «The Passion of the Christ», θα εστιάσει στις τρεις ημέρες που μεσολαβούν από την σταύρωση μέχρι την ανάσταση και την κάθοδο του Ιησού στο βασίλειο των νεκρών.



Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε αποκαλύψει ότι έχει συνυπογράψει δύο διαφορετικά σενάρια για το έργο.



Ενώ βρισκόταν στο podcast The Joe Rogan Experience νωρίτερα φέτος, ο Γκίμπσον δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος πότε θα ξεκινούσαν τα γυρίσματα της ταινίας, σημειώνοντας ότι υπήρχαν αρκετές ιδέες υψηλού επιπέδου για την ταινία που έπρεπε να δουλευτούν.



«Ελπίζω του χρόνου κάποια στιγμή. Απαιτούνται πολλά, γιατί είναι ένα τοξικό ταξίδι», δήλωσε. «Ο αδελφός μου, εγώ και ο Ράνταλ, όλοι μας κάπως συγκεντρωθήκαμε γι' αυτό. Οπότε υπάρχουν μερικά καλά κεφάλια που έχουν μαζευτεί, αλλά υπάρχουν και μερικά τρελά πράγματα. Νομίζω ότι για να αφηγηθείς πραγματικά την ιστορία σωστά, πρέπει να ξεκινήσεις με την πτώση των αγγέλων, που σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε ένα άλλο μέρος, είσαι σε ένα άλλο βασίλειο. Πρέπει να πας στην κόλαση», εξήγησε.