Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» με σοβαρά τραύματα και εμφανή σημάδια κακοποίησης. Το παιδί διασωληνώθηκε άμεσα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για εξειδικευμένη νοσηλεία και περαιτέρω εξετάσεις.

Όπως δήλωσε στο zarpanews.gr ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, οι εξετάσεις έδειξαν αιματώματα στον εγκέφαλο: «Έγινε μαγνητική τομογραφία και φάνηκαν αιματώματα στον εγκέφαλο του παιδιού. Θα γίνουν και άλλες εξετάσεις για να διαφανεί η συνολικότερη κατάσταση υγείας του παιδιού».

Την ίδια ώρα, όπως έκανε γνωστό ο κ. Χαλκιαδάκης, το 3χρονο αγγελούδι φέρει και παλιό κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο οστό. Ο πατέρας του μικρού κοριτσιού, πακιστανικής υπηκοότητας, δεν εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το κοριτσάκι. Η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

