Η εξαφάνιση του γιατρού είχε δηλωθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Τέλος με τον πιο δραματικό τρόπο φαίνεται να μπήκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, καθώς φαίνεται να ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε στον Αποκόρωνα Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης, 21/05.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, από τα πρώτα κιόλας στοιχεία οι Αρχές εκτιμούσαν ότι η σορός ανήκει στον αγνοούμενο γιατρό, γεγονός που επιβεβαιώθηκε. Οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο, (22/05), με την οικογένεια του 33χρονου να μεταβαίνει στα Χανιά για αναγνώριση.

Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Τα ίχνη του 33χρονου γιατρού χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής του στήθηκαν εκτεταμένες έρευνες, οι οποίες ενισχύονταν διαρκώς με επιπλέον δυνάμεις και μέσα, στην προσπάθεια να εντοπιστεί ζωντανός.

Λίγο πριν εξαφανιστεί, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς του πως δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να μεταβεί στην Κρήτη. Ωστόσο, πριν ο πατέρας του προλάβει να φτάσει στο νησί, τα ίχνη του είχαν ήδη χαθεί.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε αργότερα στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, κοντά στο χωριό Φρες. Σύμφωνα με τη μητέρα του, το όχημα παρουσίασε μηχανική βλάβη, γεγονός που οδήγησε τις έρευνες και στα γειτονικά χωριά, με το ενδεχόμενο να είχε αναζητήσει βοήθεια. Οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και συνέχισε πεζός.

