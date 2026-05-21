Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε η κλήρωση του Τζόκερ που πραγματοποιήθηκε σήμερα (21/5).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 5, 8, 22, 32 και Τζόκερ το 10.
Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση, αλλά ένας τυχερός έκανε πέντε σωστές προβλέψεις και κερδίζει 100.000 ευρώ. Επίσης, 17 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)