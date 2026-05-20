Η ΜΠΑΜ FC ενώνει τις δυνάμεις της με την Allwyn σε έναν ξεχωριστό ποδοσφαιρικό αγώνα με νικητή την προώθηση της Υπευθυνότητας, του fair play και του θετικού κοινωνικού αποτυπώματος του αθλητισμού.

Στις 13 Ιουνίου η Ριζούπολη φιλοξενεί μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με πρωταγωνίστρια τη δύναμη του μέτρου και πολλές εκπλήξεις από την Allwyn. Η άνοδος της ΜΠΑΜ FC στην Γ’ Εθνική δεν ήταν θέμα τύχης ή στιγμιαία επιτυχία. Ήταν το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ομαδικότητας και, πάνω από όλα, υπευθυνότητας. Αυτή εξάλλου είναι και η βασική αρχή που μετατρέπει τους παίκτες σε αθλητές υψηλού επιπέδου και τις ομάδες σε πρότυπα για τη νέα γενιά.

Με αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία, η ΜΠΑΜ FC ενώνει τις δυνάμεις της με την Allwyn σε έναν ξεχωριστό ποδοσφαιρικό αγώνα, όπου η πραγματική νίκη δεν θα κριθεί από το σκορ, αλλά από την προώθηση της Υπευθυνότητας, του fair play και του θετικού κοινωνικού αποτυπώματος του αθλητισμού.

Η αναμέτρηση, που αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, στο ιστορικό γήπεδο της Ριζούπολης. Ο Karpouzis και ο Madney θα ηγηθούν δύο ομάδων με ξεχωριστή δυναμική, που θα έχουν στο ρόστερ τους αγαπημένους content creators, τις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Σοφία Κόγγουλη και Ματίνα Νταρζάνου, καθώς και παίκτες της ΜΠΑΜ FC.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή, γεμάτη θέαμα, χιούμορ και έντονες συγκινήσεις, που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία χάρη στον κοινωνικό της σκοπό: όλα τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν για τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.

Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη!

Στον αγώνα της 13ης Ιουνίου, οι πύλες του γηπέδου «Γεώργιος Καμάρας», θα ανοίξουν στις 18:00, ενώ η σέντρα της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 19:30.

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι θα κυριαρχεί σε κάθε γωνιά, εντός και εκτός τερέν.

Στον περιβάλλοντα χώρο, η ομάδα Responsible Gaming της Allwyn θα υποδέχεται τους φιλάθλους στο περίπτερο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό κουίζ και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.

Παράλληλα, η εμπειρία του event θα εμπλουτιστεί με μια σειρά δράσεων από την Allwyn, όπως giveaways, συλλεκτικές εμφανίσεις, lucky tickets και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Εντός αγωνιστικού χώρου, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν με οδηγό το fair play, επιβεβαιώνοντας ότι «Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη!», όπως τονίζει και το κεντρικό μήνυμα της νέας καμπάνιας Υπεύθυνου Παιχνιδιού της Allwyn. Γιατί όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο παιχνίδι, η πραγματική δύναμη βρίσκεται στο μέτρο.

