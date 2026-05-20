Τον εκθεσιακό χώρο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εγκαινίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνονται 30 νέοι επιστήμονες και ενισχύονται τα εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στην ιστορία, την εξέλιξη και τη συμβολή της εγκληματολογικής επιστήμης στη διαλεύκανση σοβαρών υποθέσεων και στην προστασία της κοινωνίας. Ο χώρος, που δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) στις εγκαταστάσεις της, φιλοξενεί αυθεντικά πειστήρια, ιστορικά τεκμήρια, εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό και εμβληματικά εκθέματα που αποτυπώνουν τη διαχρονική πορεία της εγκληματολογικής έρευνας στην Ελλάδα.

Οι επισκέπτες μπορούν πλέον να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη του DNA, η δακτυλοσκόπηση, η εγκληματολογική φωτογράφηση, η βαλλιστική, η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων και οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης συμβάλλουν καθημερινά στην εξιχνίαση εγκλημάτων και στην απονομή δικαιοσύνης.

Στον εκθεσιακό χώρο παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, πειστήρια, εργαστηριακός εξοπλισμός, ιστορικά αρχεία εγκληματολογικών αναζητήσεων, παλαιά δελτία δακτυλοσκόπησης, καθώς και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά την επιτόπια έρευνα σκηνών εγκλήματος. Ξεχωριστή θέση κατέχουν ιστορικά τεκμήρια και υποθέσεις που σημάδεψαν την ελληνική εγκληματολογική ιστορία, όπως αρχειακό υλικό για τον «Δράκο του Σέιχ Σου», εκθέματα που συνδέονται με πολύκροτες υποθέσεις και σημαντικές εγκληματολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εξέλιξη της εγκληματολογικής φωτογράφησης, μέσα από αυθεντικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμό διαφορετικών εποχών, που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή σκηνών εγκλήματος και πειστηρίων, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση τεχνολογίας και εγκληματολογικής έρευνας.

Ο εκθεσιακός χώρος αξιοποιεί παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και διαδραστικής εμπειρίας. Μέσω ειδικών QR codes που συνοδεύουν κάθε έκθεμα, οι επισκέπτες μπορούν, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet, να μεταφέρονται απευθείας σε ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές σελίδες, όπου παρέχεται αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, ιστορικά στοιχεία και οπτικοακουστικό περιεχόμενο για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εξοικείωση του κοινού με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η εγκληματολογική επιστήμη στη σύγχρονη αστυνόμευση, στην αναζήτηση της αλήθειας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Ταυτόχρονα, ο χώρος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της ιστορικής διαδρομής της εγκληματολογίας και των τεχνολογικών προκλήσεων του μέλλοντος.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ, Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών, Στελεχών και Εκπροσώπων Συνδικαλιστικών Φορέων της ΕΛ.ΑΣ, όπως και Δικαστικών Αρχών.

«Το ζητούμενο σήμερα είναι να γίνουμε ακόμη καλύτεροι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το επιστημονικό. Γι' αυτόν τον λόγο ενισχύουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια την Υπηρεσία με 30 εξειδικευμένους επιστήμονες. Και δεύτερον, κάθε μέρα να εισάγουμε στην Υπηρεσία τη νέα τεχνολογία και τις νέες δυνατότητες που μας παρέχει αυτή, έτσι ώστε να την εξοπλίσουμε με τα πιο σύγχρονα μέσα για να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί, πιο ευρηματικοί και πιο αποτελεσματικοί», δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχει η Υπηρεσία, τονίζοντας πως, «είναι σημαντική όχι μόνο για την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και για την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, καθώς εξασφαλίζει με την επιστημοσύνη της, με τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης ό,τι φτάνει στο δικαστήριο να είναι αυτό που λέμε «δικονομικά δεμένο». Η Υπηρεσία αυτή -που έχει καταξιωθεί και με διεθνή πιστοποίηση- είναι ο επιστημονικός βραχίονας της Αστυνομίας και με το σημαντικό έργο της έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων μας και της ελληνικής κοινωνίας».

Ο υποστράτηγος και διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Σπύρος Λάσκος έκανε λόγο για έναν πρότυπο διαδραστικό χώρο. Σημείωσε, δε, πως, «μέσα από τον εκθεσιακό χώρο αναδεικνύεται η πολυετή πορεία, αλλά και το πολυσχιδές έργο όσων υπηρέτησαν και υπηρετούν με επαγγελματισμό και αφοσίωση στις εγκληματολογικές υπηρεσίες. Μέσα από τα εκθέματα επιχειρείται να συνδεθούν τα εργαστήρια με τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη με τον Υφυπουργό, Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλο, τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου και όλοι μαζί περιηγήθηκαν στα εκθέματα. Η Ταξίαρχος Βασιλική Αθανασοπούλου τους περιέγραψε τα εγκληματολογικά εργαστήρια που διαθέτει η Διεύθυνση και τις μεγάλες υποθέσεις που έχουν εξιχνιάσει ρίχνοντας φως στις συνθήκες των εγκλημάτων.