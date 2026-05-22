Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Τσαγκρινού. Το σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου στον αέρα του «Buongiorno».

Η Σταματίνα Τσιμτισλή το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, φαίνεται να επιβεβαίωσε τις φήμες αναφορικά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Τσαγκρινού που λέγεται ότι διατηρούν δεσμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», η ερμηνεύτρια δέχτηκε ως δώρο για τη γιορτή της μία τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ στη φωτογραφία που ανήρτησε στα social media επισύναψε το όνομα του παρουσιαστή και δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο πρόσωπα φαίνεται να έχουν πραγματοποιήσει από κοινού εξόρμηση στο εξωτερικό, ενώ απολαμβάνουν κοινές βόλτες στα νότια προάστια της Αττικής.

Παράλληλα, λίγες ώρες αργότερα, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε στις ερωτήσεις της Φαίης Σκορδά επιβεβαιώνοντας από την πλευρά τους τις ίδιες φήμες.

Όπως εξήγησε ο ίδιος το βράδυ της Eurovision συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του για να απολαύσουν το show: «Ωραίο ζευγάρι! Φτου, φτου!».

