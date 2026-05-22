Οι πρώτες δηλώσεις της ηθοποιού για τον γάμο της με τον Ισπανό πρώην μπασκετμπολίστα.

Τις πρώτες δηλώσεις της μετά τον γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα έκανε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία επιβεβαίωσε την επισημοποίηση της σχέσης τους.

«Είναι όλα πολύ όμορφα, δε θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλάβατε ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για μας, για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε», είπε στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών εκπομπών που τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο.

Η ηθοποιός πέταξε μαζί με τις φίλες της για τη Λισαβόνα, όπου θα γίνει το bachelorette πάρτι.

Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων.

Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο αποκάλυψε στη Super Κατερίνα ότι «το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα». Ο γάμος τους ήταν μικτός, που τελείται στις περιπτώσεις γάμου ενός καθολικού και μιας ορθόδοξης.