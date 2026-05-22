Δείτε τους χάρτες και τις οδηγίες για την ομαλή πρόσβαση των θεατών που θα μεταβούν στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη συναυλία των Iron Maiden.

To Σάββατο 23 Μαΐου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν ξανά στο ΟΑΚΑ, αυτή φορά για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden oι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα φέρνοντας μαζί το πιο εντυπωσιακό show και γιορτάζοντας τα 50 χρονια της σπουδαίας καριέρας τους, στο πλαίδιο της περιοδείας «The Run For Your Lives World Tour»!

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν χθες (21/05) και το πρόγραμμα της συναυλίας, το οποίο έχει ως εξής:

Οι πόρτες ανοίγουν: 17:00

Anthrax στη σκηνή: 19:00

Iron Maiden στη σκηνή: 20:40

Επίσης, διαβεβαιώνουν, ότι ακόμα και σε περίπτωση βροχής (όπως προβλέπουν τα δελτία καιρού για την Αττική το απόγευμα του Σαββάτου), οι Iron Maiden θα εμφανιστούν κανονικά στη σκηνή του ΟΑΚΑ. Οι θεατές μπορούν να έχουν μαζί αδιάβροχο, μπουφάν, κλπ., αλλά όχι ομπρέλα για λόγους ασφαλείας.

Παρακάτω ακολοθούν και οι απαραίτητες οδηγίες για την ομαλή πρόσβαση των χιλιάδων θεατών που θα μεταβούν στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη συναυλία των Iron Maiden.

Είσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων Αρένας

Οι κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη.



Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη)



Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. «P»).

Είσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων καθήμενων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη.



Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 και 8 (βλ. πινέζες του χάρτη).



Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 25, 26, (ΡΑ-ΡΒ), 28, 29, 30, 31, 33



Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 2, 3, 5



Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 11



Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»)

Είσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ

Parking ΑμεΑ

Έχει προβλεφθεί ειδικό voucher στάθμευσης μέσω της Πύλης Β για όλους τους κατόχους εισιτηρίων ΑμεΑ, το οποίο θα σας αποσταλεί το επόμενο διάστημα.



Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να συμβάλετε στην καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση όλων.



Προσέλευση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς



Για όσους επιλέξουν να προσέλθουν με μέσα μαζικής μεταφοράς (Σταθμός «Ειρήνη»), έχει οριστεί σημείο συνάντησης (Meeting Point – βλ. χάρτη) δίπλα στο Box Office (πλησίον εισόδου 1-35) στις ακόλουθες ώρες:



•17:00

•18:00

•19:00



Στο σημείο αυτό θα βρίσκεται άτομο της παραγωγής, το οποίο θα σας υποδέχεται και θα σας συνοδεύει με ασφάλεια προς τη Θύρα 25, όπου βρίσκονται οι θέσεις σας.