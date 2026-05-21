Και ποιον σκοπό εξυπηρετούν...

Κάθε φορά που ένα βιβλίο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, οι αλλαγές στο πρωτότυπο υλικό είναι αναπόφευκτες και η προσέγγιση του Κρίστοφερ Νόλαν στην Οδύσσεια του Ομήρου έχει ήδη προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Ωστόσο, το έπος της Οδύσσειας προσφέρεται για πολλές ερμηνείες και ο Νόλαν είναι ένας από τους πιο καταρτισμένους αφηγητές για να επαναστατήσει το ταξίδι του Οδυσσέα στο σύγχρονο κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη την εκτενή έρευνά του για την ιστορία του Ομηρικού έπους, οι αλλαγές του Νόλαν δεν δείχνουν ασέβεια προς το αυθεντικό έργο. Αντίθετα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ερμηνεύονται ως μια προσπάθεια να ακουστεί η ιστορία στους σύγχρονους ανθρώπους όπως έκανε με τους πρώτους ακροατές της.



Πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρξουν περισσότερες αλλαγές στην Οδύσσεια, οι οποίες θα αποκαλυφθούν όταν κυκλοφορήσει η ταινία. Μέχρι να γίνει αυτό, εμείς σημειώσαμε πέντε αλλαγές που έχει κάνει ο Νόλαν στην κινηματογραφική Οδύσσεια.

Ο Άργος δεν είναι απλώς ένας σκύλος— είναι ένας υποστηρικτικός χαρακτήρας

Ο Άργος είναι ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα που αναγνώρισε τον κύριό του ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια, παρά το γεγονός ότι ο Οδυσσέας ήταν μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο προκειμένου να ανακαλύψει το τι συνέβαινε στο ανάκτορό του κατά τη μακρά απουσία του.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν βάζει τον Άργο, τον πιστό σκύλο που ανήκει στον Οδυσσέα (Ματ Ντέιμον), στο επίκεντρο της Οδύσσειας για να τονίσει τον συναισθηματικό δεσμό μεταξύ του Οδυσσέα και του σκύλου του και πιθανώς να κάνει τον εμβληματικό ήρωα πιο προσιτό. Αν και η επανένωσή τους στο έπος περιορίζεται συνήθως σε μία σκηνή, σύμφωνα με μια συνέντευξη που έδωσε ο Νόλαν στο Time, έχει μετατρέψει τον πιστό σκύλο σε δευτερεύοντα χαρακτήρα και του έχει δώσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ένα απλό guest.



Πρόκειται για ένα έξυπνο τέχνασμα του σκηνοθέτη για μια ταινία που απευθύνεται σε ένα σύγχρονο κοινό το οποίο συνδέεται βαθιά με τα κατοικίδια του και τα αντιμετωπίζει ως ισότιμα μέλη της οικογένειας.

Ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος έχουν περισσότερο χρόνο μαζί

Ο Νόλαν επεκτείνει τη σχέση πατέρα-γιου μεταξύ του Οδυσσέα και του Τηλέμαχου (Τομ Χόλαντ), κάτι που αναμφίβολα θα κάνει την ιστορία ακόμα πιο συναισθηματική. Στο πρωτότυπο έπος, οι δύο τους δεν επανενώνονται μέχρι σχεδόν το τέλος της ιστορίας. Ωστόσο, η ταινία του Νόλαν υπόσχεται να θεμελιώσει το ταξίδι του Οδυσσέα προς το σπίτι του μέσω της οικογένειάς του. Μην εκπλαγείτε αν η ταινία επιχειρήσει μια πλοήγηση στον χρόνο για να απεικονίσει τον δεσμό τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο τελευταίο τρέιλερ, ο Τηλέμαχος αντιμετωπίζει το βάρος τού να μεγαλώνει στη σκιά του πατέρα του, το οποίο φαίνεται να είναι μια κινητήρια δύναμη στη ζωή του. Αυτή η αλλαγή από το πρωτότυπο ποίημα εξακολουθεί να φαίνεται πιστή στην ιστορία και ευθυγραμμίζεται με τη συνήθεια του Νόλαν να δημιουργεί ταινίες για την κληρονομιά, όπως το The Dark Knight Rises και το Interstellar. Η Οδύσσεια πάντα αφορούσε την επιστροφή στο σπίτι, και η συγκεκριμένη αλλαγή επαναδιατυπώνει αυτή την προϋπόθεση μέσα από ένα πιο προσωπικό πρίσμα.

{https://youtu.be/f_bKjZeJBBI?si=nBXk_uXNF_b4WrOd}

Η επανένωση του Μενέλαου και της Ελένης δεν είναι τόσο απλή

Σε αντίθεση με το Ομηρικό Έπος, το οποίο δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στην επανένωση του Μενέλαου και της Ελένης, ο Νόλαν δίνει έμφαση σε αυτή την τραυματική και κάπως μπερδεμένη συνάντηση.

Θυμίζουμε ότι η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραία Ελένη, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Δεδομένου ότι η Νιόνγκο υποδύεται επίσης την αδελφή της Ελένης, Κλυταιμνήστρα, η οποία είναι παντρεμένη με τον Αγαμέμνονα (Μπένι Σαφντί), θεωρούμε ότι ο Νόλαν θα δημιουργήσει μια ισχυρή αντίθεση μεταξύ των δύο σχέσεων. Ορισμένες προσαρμογές της Οδύσσειας έχουν μειώσει το ρόλο της Ελένης σε ένα εργαλείο της πλοκής. Ο Νόλαν φαίνεται να της δίνει αυτονομία καθώς παλεύει με τις συνέπειες του πολέμου.

Η Κίρκη δεν είναι πια απλώς ένα αρχέτυπο

Η Κίρκη είναι παραδοσιακά μια ισχυρή και επικίνδυνη μάγισσα, αλλά ο Νόλαν φαίνεται να την πηγαίνει σε μια πιο ρεαλιστική κατεύθυνση. Στη συνέντευξη του σκηνοθέτη στο Time, η ερμηνεία της Σαμάνθα Μόρτον περιγράφεται ως «ανατριχιαστική αλλά και συμπαθητική», κάτι που υποδηλώνει μια πιο θνητή και προσιτή απεικόνιση. Ο Νόλαν το συνηθίζει αυτό στη φιλμογραφία του.

Η νέα εκδοχή της Κίρκης φαίνεται να ακολουθεί αυτό το μοτίβο καθώς είναι μια επικίνδυνη αλλά συμπαθητική παρουσία στην πορεία του Οδυσσέα. Η αλλαγή κατεύθυνσης αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στροφή στην ταινία του Νόλαν μακριά από την υπερφυσική απεικόνιση του κόσμου στο Ομηρικό έπος, η οποία έδειχνε τον τρόπο με τον οποίο οι πρώτοι ακροατές έβλεπαν τον κόσμο.

Η απουσία των θεών

Ίσως η μεγαλύτερη απόκλιση από το επικό έργο του Όμηρου είναι η απόφαση του Νόλαν να αφήσει τους θεούς έξω από την ταινία του. Ενώ σκέφτηκε για λίγο να επιλέξει ηθοποιούς για τους ρόλους του Δία, της Αθηνάς και των άλλων Ολύμπιων θεών, στράφηκε προς μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση του υπερφυσικού. Όταν οι άνθρωποι άκουγαν βροντές και έβλεπαν αστραπές στην Αρχαία Ελλάδα, το θεωρούσαν ως απόδειξη των θεών, και αυτό ήθελε να αποτυπώσει ο Νόλαν στην οθόνη, επιτρέποντας στη φύση να πάρει τη θέση εμβληματικών φιγούρων όπως ο Ποσειδώνας.

Αν και ο Νόλαν έχει χρησιμοποιήσει συχνά κάμερες IMAX σε όλη του την καριέρα, αυτό το φορμά είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Οδύσσεια. Αντί να δείξει τον Δία να ρίχνει κεραυνούς από τον Όλυμπο, ο σκηνοθέτης αξιοποιεί τη δύναμη του IMAX για να μας κάνει να νιώσουμε την οργή του Ποσειδώνα εν μέσω θαλασσοταραχής. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο αμφιλεγόμενη και ομολογουμένως τολμηρή αλλαγή στην ταινία.

Υπομονή μέχρι τις 16 Ιουλίου που κυκλοφορεί η ταινία στους ελληνικούς κινηματογράφους, αποκαλύπτοντας και όλους τους άλλους τρόπους με τους οποίους ο Νόλαν κάνει τον θρυλικό μύθο δικό του.