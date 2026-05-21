Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε κτίριο στην Φεζ στο Μαρόκο.

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι ακόμη τραυματίστηκαν όταν τετραώροφο κτίριο κατάρρευσε στη διάρκεια της νύχτας στη μαροκινή πόλη της Φεζ, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων ανατολικά του Ραμπάτ.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι κάτοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά καθώς υπάρχει ο φόβος για την κατάρρευση και άλλων κτισμάτων.

Στη Φεζ, την πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες, όπως τον Δεκέμβριο όταν δύο κτίρια κατέρρευσαν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους.