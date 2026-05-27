Η ανακοίνωση έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Σκοπός των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζει να είναι να ανατρέψουν και να σπείρουν τη διχόνοια εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών.

«Ο εχθρός επιδιώκει τώρα με άλλα μέσα τον στόχο ανατροπής και διχασμού της χώρας, τον οποίο δήλωσε ανοικτά στην αρχή του πολέμου αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει με στρατιωτική επίθεση», έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο, η οποία μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «εντείνουν την οικονομική πίεση», να προκαλέσουν διχασμό μεταξύ διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα και να διεξάγουν επιχειρήσεις δολιοφθοράς όπως και άλλες «τρομοκρατικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων να εισάγουν στο Ιράν, με τρόπο παράνομο και σε μεγάλη κλίμακα, όπλα, πυρομαχικά και «παράνομα μέσα επικοινωνίας» όπως τα συστήματα δορυφορικού ίντερνετ Starlink.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από το Ισραήλ, το κατηγορεί εδώ και καιρό ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και ότι δολοφονεί στρατιωτικούς, πολιτικά πρόσωπα ή επιστήμονες στο έδαφός του.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ