Η επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ ήρθε καθώς η ιρανική κυβέρνηση επέμενε ότι μια αναδυόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα του περιφερειακού πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι ξεκίνησε ένα νέο κύμα επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο, μετά την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η χώρα του θα εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Χεζμπολάχ.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου και σε άλλα μέρη της χώρας, ενώ η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι απάντησε πραγματοποιώντας 22 επιθέσεις με drones και ρουκέτες και ότι στους στόχους της περιλαμβάνονταν Ισραηλινοί στρατιώτες, άρματα μάχης, στρατώνες και κτίρια.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του το βράδυ της Δευτέρας, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται «σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ» και ότι ο στρατός έχει λάβει οδηγίες να της «καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα».

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ έχει «εξουδετερώσει... πάνω από 600 τρομοκράτες», ενώ «αυτό που απαιτείται από εμάς τώρα είναι να αυξήσουμε τα πλήγματα, να αυξήσουμε την ένταση».

Σημειώνεται πως αξιωματούχοι από τον Λίβανο και το Ισραήλ, χώρες που δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις, πρόκειται - υποτίθεται - να πραγματοποιήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις 16 Απριλίου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου παραμένουν ισραηλινά στρατεύματα και από όπου το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχουν εκτοξευθεί drones και ρουκέτες.

Παρόλα αυτά περισσότεροι από 400 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί από τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ μόλις δέκα ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει την ζωή τους την ίδια περίοδο.

Το Ισραήλ εκδίδει σχεδόν καθημερινά εντολές προς τους Λιβανέζους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε νέες περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, επιβαρύνοντας την κατάσταση για τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Υπενθυμίζεται πως ο Λίβανος παρασύρθηκε στον τρέχοντα γύρο εχθροπραξιών αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ ως αντίποινα για ένα ισραηλινό πλήγμα που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορική εκστρατεία σε όλο τον Λίβανο και χερσαία εισβολή, με περισσότερους από 3.000 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου συνεχίζει τις προσπάθειες για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά υποστηρίζει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό που χαρακτηρίζει ως μια περίπλοκη αποστολή.