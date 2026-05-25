Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις συγκρίσεις με την πυρηνική συμφωνία JCPOA.

Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «είτε θα είναι σπουδαία» είτε «δεν θα υπάρξει», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική JCPOA», προσθέτει.

Ο Τραμπ φαίνεται να απαντά στις επικρίσεις ότι οι ΗΠΑ μπορεί να ρίξουν νερό στο κρασί τους όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τονίζει το CBSNews.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις συγκρίσεις με την πυρηνική συμφωνία JCPOA, την οποία διαπραγματεύτηκε η «αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα», υποστηρίζοντας ότι αυτή άνοιξε «άμεσο δρόμο» για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Πρόοδος στις συνομιλίες, χωρίς προοπτική ταχείας επίτευξης συμφωνίας

Σήμερα, η Τεχεράνη διευκρίνισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν άφησε περιθώρια για την προοπτική επικείμενης συμφωνίας, έπειτα από το αντιφατικά μηνύματα των τελευταίων 48 ωρών.

Το Ιράν ανέφερε πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι μεταβολές στις θέσεις των αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είναι ακριβές να πούμε ότι έχουμε φθάσει σε συμπεράσματα ως προς μεγάλο μέρος των συζητούμενων θεμάτων». «Αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι επίκειται η υπογραφή μίας συμφωνίας, αυτό κανείς δεν μπορεί να το δηλώσει», είπε.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων εκ μέρους του Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης μετριάσει τις ελπίδες για σύντομη επίτευξη συμφωνίας. «Οπως είπε ο πρόεδρος, δεν βιάζεται, δεν θα κλείσει μία κακή συμφωνία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο από το Νέο Δελχί.

«Είτε θα επιτύχουμε μία καλή συμφωνία, είτε θα βρούμε άλλη λύση», πρόσθεσε την ώρα που το Ισραήλ επιμένει στην ανάγκη «πλήρους εξουδετέρωσης της πυρηνικής απειλής».