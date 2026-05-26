Εντός του Ιουνίου αναμένεται να πληρωθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε προαναγγελθεί προ εβδομάδων από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα χωρίς αίτηση, κατευθείαν στους λογαριασμούς τους.

Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά αναμένεται να πληρωθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και το επίδομα παιδιού. Το επίδομα παιδιού που πληρώνεται από τον ΟΠΕΚΑ κάθε δίμηνο θα πληρωθεί την τελευταία εργάσιμη του Ιουνίου ωστόσο, το έκτακτο επίδομα παιδιού είναι μία πληρωμή που «κουμπώνει» στο υπουργείο Οικονομικών και δεν αναμένεται να πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΑ. Συνεπώς, η πληρωμή του επιδόματος παιδιού και του έκτακτου επιδόματος θα γίνει σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες.

