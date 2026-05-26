Από σήμερα οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στην ΕΑΒ.

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα μεγάλη προκήρυξη της Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η οποία αφορά την πρόσληψη 268 εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), δηλαδή σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ αλλά και αποφοίτους λυκείου.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου έργου ή προγράμματος.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται δεκάδες ειδικότητες υψηλής ζήτησης, όπως μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, πληροφορικής, λογιστές, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικοί αεροσκαφών, χειριστές εργαλειομηχανών, οδηγοί και εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

81 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

64 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και

123 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταξύ των ειδικοτήτων που ξεχωρίζουν είναι:

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Πληροφορικής,

ΠΕ Νομικών,

ΤΕ Ηλεκτρονικών,

ΤΕ Ηλεκτρολόγων,

ΔΕ Ηλεκτρονικών Αεροσκαφών,

ΔΕ Χρωστών Αεροσκαφών,

ΔΕ Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών,

και πολλές ακόμη τεχνικές και διοικητικές θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας προσλήψεων της εταιρείας:

Πλατφόρμα αιτήσεων ΕΑΒ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στις 23:59.