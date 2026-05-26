Για τις low-cost και τις περιφερειακές αεροπορικές, που λειτουργούν με πολύ στενά περιθώρια κέρδους, το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης αποδεικνύεται μη βιώσιμο, οδηγώντας σε ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων και λουκέτων.

Με την πετρελαϊκή κρίση - που πυροδοτήθηκε από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν - να διανύει ήδη τον τρίτο μήνα της, δεν σταματούν οι πτωχεύσεις μικρών και μεσαίων αεροπορικών εταιρειών.

Η πιο ηχηρή κατάρρευση σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου, όταν η low-cost αμερικανική εταιρεία Spirit Airlines ανέστειλε οριστικά τη λειτουργία της, έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες να εξέλθει από δύο προηγούμενες διαδικασίες εξυγίανσης.

Στον υπόλοιπο κόσμο, η μεξικανική low-cost Magnicharters υπέβαλε αίτημα πτώχευσης στην Πόλη του Μεξικού, περίπου έναν μήνα μετά την αναστολή όλων των πτήσεών της - μια αναστολή που αρχικά ήλπιζε ότι θα διαρκούσε μόλις δύο εβδομάδες. Στην Κίνα, η περιφερειακή εταιρεία Joy Air, που δραστηριοποιείται στα βορειοδυτικά της χώρας, κατέθεσε επίσης αίτημα πτώχευσης και εισήλθε στο αρχικό στάδιο αναδιάρθρωσης στις αρχές της εβδομάδας, έχοντας ήδη ακυρώσει όλες τις πτήσεις της από τον Απρίλιο.

Στο μικροσκόπιο η Zenith Aviation λόγω ρευστότητας και χρεών

Το τελευταίο θύμα που τέθηκε υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης (ο βρετανικός όρος για την προστασία από τους πιστωτές, αντίστοιχος του Κεφαλαίου 11 των ΗΠΑ) είναι η εταιρεία ναυλωμένων πτήσεων (charter) Zenith Airlines.

Με έδρα το αεροδρόμιο Biggin Hill του Λονδίνου, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις charter και γενική αεροπορία, η Zenith πραγματοποιούσε σύντομα δρομολόγια εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και προς γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, διαθέτοντας έναν στόλο από ένα Bombardier Learjet 45 και δύο Learjet 75.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας λόγω προβλημάτων ρευστότητας, ανείσπρακτων οφειλών, καθώς και παλαιότερων ζητημάτων ιδιοκτησίας και διοίκησης», δήλωσε στο AIN ο Paul Hargreaves, ειδικός διαχειριστής της Nexus Corporate Solutions που ανέλαβε την υπόθεση.

Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις της εταιρείας έχουν ακυρωθεί από τις αρχές του μήνα, ενώ η εταιρεία διαχείρισης εξετάζει αν είναι εφικτή μια διαδικασία αναδιάρθρωσης ή μια πιθανή εξαγορά. Στο μεταξύ, και τα 41 μέλη του ιπτάμενου και διοικητικού προσωπικού έχουν μείνει άνεργα, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA) ανέστειλε το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC) της Zenith μέχρι νεοτέρας.

«Αξιολογούμε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, βοηθούμε τους εργαζομένους να διεκδικήσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις απόλυσής τους και εξετάζουμε όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής διάσωσης ή εξαγοράς, εφόσον κριθεί σκόπιμο», πρόσθεσε ο Hargreaves.

Η Zenith είχε εξαγοραστεί το 2025 από τον μεγαλύτερο όμιλο διαχείρισης αεροσκαφών και charter OPUL Jets. Ωστόσο, αφότου ο όμιλος διέκοψε τη συνεργασία μαζί της τον Δεκέμβριο του 2025, η Zenith λειτουργούσε χρησιμοποιώντας μισθωμένα AOC άλλων εταιρειών charter.

Τα τελευταία διαθέσιμα δημόσια οικονομικά στοιχεία έδειχναν χρέη ύψους 1,9 εκατομμυρίων λιρών με έσοδα άνω των 14,2 εκατομμυρίων λιρών τον Μάρτιο του 2025. Το εκτιμώμενο χρέος για την τρέχουσα περίοδο υπολογίζεται μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων λιρών.

Οι αεροπορικές εταιρείες που πτώχευσαν μέσα στο 2026

Spirit Airlines: Το μεγαλύτερο «λουκέτο» της χρονιάς. Η εταιρεία ακύρωσε όλες τις εναπομείνασες πτήσεις της στις 2 Μαΐου. Παρόλο που είχε υπαχθεί δύο φορές στο παρελθόν σε καθεστώς πτώχευσης, η κατακόρυφη άνοδος των τιμών των καυσίμων της κατέφερε το τελειωτικό χτύπημα.

Magnicharters: Η μεξικανική low-cost εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις της μέχρι τον Μάιο του 2026, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους.

Starflite Aviation: Με έδρα το Χιούστον, είδε την άδεια AOC της να ανακαλείται τον Μάρτιο του 2026, μετά από καταγγελίες της FAA ότι οι ιδιοκτήτες παραποιούσαν τα αρχεία εκπαίδευσης των πιλότων για να παρακάμψουν τους ελέγχους ασφαλείας.

AlpAvia: Η σλοβενική εταιρεία charter ανέστειλε επίσης τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2026 λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.

H-Bird: Η σουηδική εταιρεία charter κηρύχθηκε σε πτώχευση από δικαστήριο της χώρας, αφού έχασε την άδεια λειτουργίας της στα τέλη του 2025.

Πηγή: thestreet.com