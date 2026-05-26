«Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω» - Ξεκίνησαν οι εγγραφές.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει και φέτος το επιτυχημένο δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω», προσφέροντας στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο Εθνικός Κήπος, υποδέχεται παιδιά και οικογένειες στο πιο διαδραστικό καλοκαιρινό πρόγραμμα της πόλης. Μέσα από το «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω», γνωρίζουμε έναν βοτανικό παράδεισο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και φιλοξενεί πάνω από 500 είδη φυτών και αιωνόβια δέντρα από όλο τον κόσμο. Παίζουμε, ζωγραφίζουμε, συμμετέχουμε σε θεατρικές και μουσικές δράσεις και ανακαλύπτουμε τη φύση μέσα από δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί το πιο πράσινο σημείο της Αθήνας».

Δωρεάν καλοκαιρινές δράσεις για παιδιά από 29 Ιουνίου

Παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (παιδιά του Δημοτικού και νήπια που πρόκειται να πάνε στην Α’ τάξη) έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες παιχνιδιού, δημιουργικής έκφρασης, μάθησης και επαφής με τη φύση.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, και πραγματοποιείται εβδομαδιαία, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 - 15:00.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στους υπάιθριους χώρους του Εθνικού Κήπου αλλά και στη Βιβλιοθήκη, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να συνδεθούν με τη φύση, να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα στην καρδιά της πόλης.

Περιλαμβάνονται:

⦁ Περιβαλλοντικό πρόγραμμα

⦁ Μουσική

⦁ Θεατρικό παιχνίδι

⦁ Ζωγραφική

⦁ Φωτογραφία

⦁ Γυμναστική

⦁ Χειροτεχνίες

⦁ Παραμύθι και δημιουργική γραφή

Στα παιδιά προσφέρονται καθημερινά πρωινό, και όλα τα απαραίτητα υλικά για τις δημιουργικές δραστηριότητες. Για το μεσημεριανό γεύμα, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους φαγητό από το σπίτι. Παράλληλα, κάθε παιδί ασφαλίζεται, ονομαστικά, σε μεγάλο ασφαλιστικό φορέα για την εβδομάδα συμμετοχής του στο πρόγραμμα.

Δηλώσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά

Κάθε εβδομάδα μπορούν να συμμετέχουν έως 20 παιδιά και οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την εγγραφή απαιτούνται:

⦁ το όνομα και η ηλικία του παιδιού,

⦁ η εβδομάδα που επιθυμεί να συμμετέχει,

⦁ το όνομα και το τηλέφωνο γονέα ή κηδεμόνα,

⦁ πιστοποιητικό υγείας του παιδιού.