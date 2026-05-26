«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι με την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού, εμείς κοιτάμε την υπόθεση (των Τεμπών). Θα πρέπει να σκεφτούν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου, τη συμπεριφορά τους στο δικαστήριο», δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης στα Παραπολιτικά 90,1, αποκαλύπτοντας ότι με αφορμή την έναρξη της δίκης αύριο, ο ίδιος συνέστησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «να μην ξανακάνει τα ίδια πράγματα».

«Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά, περιμένουμε να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η "μεζονέτα του Φλωρίδη" που ονομάστηκε αίθουσα δικαστηρίου. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεκινήσει η δίκη για να βγούνε όλα πάνω στο φως», τόνισε ο κ. Ασλανίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Ερωτηθείς αν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξουν αντιπαραθέσεις με συνηγόρους, είπε: «Δεν φοβάμαι τίποτα γιατί και την προηγούμενη φορά φροντίσαμε κάποιοι γονείς και συγγενείς, αυτούς που παρεκτραπήκανε, να τους βάλουμε στη θέση τους, δεν νομίζω να κάνουν τίποτα. Αυτοί που παρεκτράπηκαν ήταν κάποιοι νομικοί και κάποιοι που παρέσυραν κάποιους γονείς. Συστήσαμε στην κυρία Κωνσταντοπούλου να μην ξανακάνει τέτοια πράγματα, της το ζήτησα κι εγώ ο ίδιος».

«Μια χαρά είμαστε με τον κ. Πλακιά, με όλους τους γονείς είμαστε καλά», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν έχει αλλάξει κάτι μετά την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα, υπογράμμισε: «Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση. Θα πρέπει να σκεφτούν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί την συμπεριφορά τους στο δικαστήριο, εμείς θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί. Όλοι για τα παιδιά μας πολεμάμε, όλοι παιδιά χάσαμε».

«Κανένα νέο κόμμα δεν βοηθάει όταν υπάρχει ένα κόμμα που κυβερνάει και όλοι οι άλλοι είναι αποδεκατισμένοι. Θα πάρουν μικρά ποσοστά άρα στην ουσία βολεύει αυτό το κόμμα που είναι στην εξουσία», εκτίμησε ο Π. Ασλανίδης.