Ήταν ίσως η πρώτη φορά από την ημέρα του δυστυχήματος που εισαγγελικός λειτουργός μίλησε δημόσια για τα Τέμπη, χρησιμοποιώντας την φράση «ζήτημα κοινωνικού ενδιαφέροντος».

Μόλις τρεις από τους τριάντα έξι συνολικά κατηγορούμενους παρέστησαν στην έβδομη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη Λάρισα, το οποίο εκδικάζει την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών.

Η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας μονοπώλησε το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης. Κυρίως η πρότασή της ως προς τις παραστάσεις για την παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαραίνει τρεις συνολικά κατηγορούμενους και συγκεκριμένα, δύο μέλη της Επιτροπής του ΟΣΕ που ενέκριναν την μετάταξη του σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας και τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ.

Η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας γενικά δηλαδή και από συγγενείς θυμάτων και από επιζώντες και επιζώσες, στη λογική ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια και πάντως από την συγκεκριμένη κατηγορία συγγενείς θυμάτων και επιζώντες δεν είναι άμεσα παθόντες. Επί της πρότασης αντέδρασαν με σφοδρότητα οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων του δυστυχήματος, επισημαίνοντας ότι η μετάταξη του σταθμάρχη κόντρα στο όριο ηλικίας, που θέτει ο νόμος προκάλεσε το αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

Εξάλλου, ο νόμος θέτει ως όριο ηλικίας τα 48 έτη για την μετάταξη προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές. Υπό αυτή την έννοια, συνεπώς οι δικηγόροι που τοποθετήθηκαν επί της Εισαγγελικής πρότασης εξήγησαν ότι η έγκριση της μετάταξης από τους τρεις κατηγορούμενους δημιούργησε αποτέλεσμα, δηλαδή την σύγκρουση των δύο τρένων που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 180.

Ούτως ή άλλως οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας για παράβαση καθήκοντος είναι ένα περιπεπλεγμένο νομικό θέμα. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί στην πρότασή της η Εισαγγελέας, αυτό εξήγησαν και οι δικηγόροι που τοποθετήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση αυτό που υπενθύμισαν οι τελευταίοι είναι ότι έχουν ήδη δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας για την περίπτωση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κ. Αχ. Καραμανλή, η εξέταση της υπόθεσης του οποίου είναι σε εξέλιξη στον Άρειο Πάγο. Πάντως, σε περίπτωση που τελικά η έδρα κάνει δεκτές τις παραστάσεις τότε θα είναι από τις λίγες ίσως φορές που θα εκδικαστούν τρεις αξιωματούχοι του δημοσίου για… ρουσφέτι. Εξάλλου, πολλές φορές ακούστηκε στο δικαστήριο και πολλές φορές έχει ειπωθεί στην σφαίρα του δημόσιου διαλόγου ότι η μετάταξη του συγκεκριμένου σταθμάρχη ήταν ρουσφετολογική, υπό την έννοια ότι ούτε τα ηλικιακά κριτήρια πληρούσε, ούτε διέθετε τα απαραίτητα προσόντα.

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Απορριπτική η πρόταση για ΠΕΠΕ

Αντιστοίχως απορριπτική ήταν η πρόταση της Εισαγγελέως για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Παρότι μεταξύ των 57 νεκρών ήταν και οι μηχανοδηγοί και οι εργαζόμενοι στης HELLENIC TRAIN εντός των δύο τρένων, που συγκρούστηκαν τον Φεβρουάριο του 2023, εντούτοις, η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη της παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας από την πλευρά του σωματείου των μηχανοδηγών, διότι «με βάση το κλητήριο θέσπισμα, η Πανελλήνια Ένωση προσωπικού Έλξης δεν είναι άμεσα παθούσα και ζημιωθείσα από την τέλεση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων και δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να προβλέπει την κατ' εξαίρεση νομιμοποίησή της για υποστήριξη της κατηγορία».

Θετική πρόταση για δικηγορικούς συλλόγους

Θετική ήταν η πρόταση της Εισαγγελέως για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, μόνο ως προς το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων. Ήταν ίσως η πρώτη φορά από την ημέρα του δυστυχήματος που εισαγγελικός λειτουργός μίλησε δημόσια για τα Τέμπη, χρησιμοποιώντας την φράση «ζήτημα κοινωνικού ενδιαφέροντος». Η εισαγγελέας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «στους Δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει η άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον δικαστηρίων, μεταξύ άλλων και για κάθε ζήτημα κοινωνικού ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση δε του εν λόγω σκοπού τους, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας ενώπιον Ποινικού δικαστηρίου». Πρόσθεσε επίσης ότι «με το λειτούργημα των δικηγόρων και τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγορίας, προτάσσεται η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία, η υπεράσπιση της λειτουργίας μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης».

Η Εισαγγελέας απέρριψε την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου, θέμα που έχει προκαλέσει ούτως ή άλλως ποικίλες συζητήσεις. Επ’ αυτού τόνισε ότι δεν υπέστη άμεση υλική ζημία το δημόσιο, παρά μόνο ο ΟΣΕ, ως ο αποκλειστικός κύριος της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας.

Αντιρρήσεις για την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για το ελληνικό δημόσιο εξέφρασε το σύνολο σχεδόν των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων και οι δικηγόροι των συγγενών και επιζώντων (τουλάχιστον εκείνοι που τοποθετήθηκαν σήμερα) δηλώνοντας ότι το δημόσιο είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος του δυστυχήματος υπό την έννοια της παντελούς απουσίας των συστημάτων ασφάλειας στον σιδηρόδρομο.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη, 3 Ιουνίου με τοποθετήσεις των δικηγόρων πολιτικής αγωγής επί της Εισαγγελικής πρότασης.