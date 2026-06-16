Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών σταθμαρχών και του επιθεωρητή, εξέφρασαν αντιρρήσεις και για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου.

Για τη 1 το μεσημέρι διέκοψε η δίκη για τα Τέμπη προκειμένου η έδρα να ανακοινώσει την απόφαση επί των δηλώσεων παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων ολοκληρώθηκαν σήμερα. Άπαντες εξέφρασαν αντιρρήσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων ότι αντιβαίνει στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων και δεν αφήνει «χώρο» στους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών σταθμαρχών και του επιθεωρητή, εξέφρασαν αντιρρήσεις και για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου.

Ειδικότερα ο κ. Θέμης Σοφός, συνήγορος υπεράσπισης του πρώην επιθεωρητή διοίκησης καταφέρθηκε σε βάρος του πρώην υπουργού μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, για την επιλογή του να στραφεί το δημόσιο σε βάρος των τριών σταθμαρχών και του επιθεωρητή τους, την οποία χαρακτήρισε προσχηματική και στοχευμένη, σημειώνοντας ότι προσπαθεί να βρει εξιλαστήρια θύματα, εξαιρώντας προκλητικά, όπως είπε, τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Έκανε, μάλιστα, λόγο και για ευθύνες του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή, σχετικά με τη γνώση της μη λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

«Το ελληνικό δημόσιο - υποστήριξε - είναι ο αστικός υπεύθυνος του εγκλήματος των Τεμπών».

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Ο κατηγορούμενος πρώην επιθεωρητής διοίκησης διά του κ. Σοφού δήλωσε στον Άρειο Πάγο,παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού μεταφορών, Κ. Καραμανλή.

Το δικαστήριο διέκοψε για να εκφωνήσει την απόφαση επί των παραστάσεων της κατηγορίας.