Τα μέλη του Συλλόγου δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού, επισημαίνοντας ότι είναι προκλητικό με 57 νεκρούς να παραπέμπεται μόνο για παράβαση καθήκοντος.

Να αναβαθμιστεί άμεσα η κατηγορία για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κ. Καραμανλή, για να μην τη γλυτώσει όπως όλοι οι προηγούμενοι που κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86, το οποίο πρέπει τώρα να καταργηθεί, ζητά με ανακοίνωση του ο Σύλλογος πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών.

Τα μέλη του Συλλόγου δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού, επισημαίνοντας ότι είναι προκλητικό με 57 νεκρούς να παραπέμπεται μόνο για παράβαση καθήκοντος.

Αναλυτικά η δήλωση της γραμματέα του συλλόγου, Ελένης Βασσαρα είναι η εξής:

«Είναι προκλητικό με 57 νεκρούς ο τότε αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής, να παραπέμπεται αποκλειστικά για παράβαση καθήκοντος. Έστω τώρα να αναβαθμιστεί η κατηγορία τόσο ως προς τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών όσο και ως προς την ανθρωποκτονία.

Γιατί η άκρως επικίνδυνη κατάσταση στην οποία λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της παντελούς έλλειψης των απαραίτητων συστημάτων ασφαλείας ήταν σε πλήρη γνώση του.

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Όφειλε να το γνωρίζει ως υπουργός, κι ας το αρνείται επίμονα.

Δεν ενημερώθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους και υπηρεσιακούς παράγοντες των εμπλεκόμενων φορέων; Δεν διάβασε τις δεκάδες εξώδικες δηλώσεις – καταγγελίες φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων; Δεν άκουσε για το πλήθος των άλλων ατυχημάτων ή/και δυστυχημάτων που συνέβαιναν στο σιδηροδρομικό δίκτυο; Υπήρξαν δραματικές εκκλήσεις, που προέβλεπαν ακόμα και την επέλευση ενός μεγάλου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οποίες δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν.

Και ο κ. Καραμανλής ήξερε, γνώριζε, και συνειδητά επέλεγε όπως και οι προκάτοχοί του να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος ως ωρολογιακή βόμβα για να στηρίζονται τα κέρδη των ομίλων. Γι' αυτό δεν έλαβε κανένα απολύτως μέτρο, αποδεχόμενος τελικά το ενδεχόμενο για μια τέτοια σιδηροδρομική τραγωδία. Γι' αυτό στήθηκε όλη αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης από την πρώτη στιγμή.

Ζητάμε να αναβαθμιστεί άμεσα η κατηγορία για τον Υπουργό, να μην τη γλυτώσει όπως όλοι οι προηγούμενοι που κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86, το οποίο πρέπει τώρα να καταργηθεί και να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες».