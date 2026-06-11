Με αργά βήματα κινείται ο Άρειος Πάγος και στη δικογραφία Τριαντόπουλου.

Αίτημα επιστροφής της δικογραφίας Τριαντόπουλου στην Ανακρίτρια του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος στις 5 Μαΐου 2026 και, ακόμη, ενάμιση μήνα μετά απάντηση δεν έχει δοθεί.

Η ανάκριση για την υπόθεση Τριαντόπουλου, ο οποίος ελέχθηκε για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου 2026.

Στις 5 Μαΐου ο κ. Ψαρόπουλος απέστειλε αίτημα στον Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να επιστρέψει την δικογραφία στην Ανακρίτρια, καθώς στο μεταξύ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση. Αυτά, δεν ήταν άλλα από τα αρχεία που κατείχαν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες επί 3 ολόκληρα χρόνια στο σπίτι τους, χωρίς να τα εντάξουν στη δικογραφία. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες, που είχαν κατασχεθεί με εντολή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, που εκδίκαζε την υπόθεση των «εξαφανισμένων» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αποτύπωναν καρέ – καρέ το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος. Η δίκη των βίντεο μπορεί να «τινάχθηκε στον αέρα» οι δικηγόροι, όμως που υποστήριζαν την κατηγορία κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίμαχο υλικό, το οποίο αφορά στο μπάζωμα του χώρου και μάλιστα, με αναλυτικές φωτογραφίες και βίντεο, με τους εκσκαφείς σε πρώτο πλάνο να καταστρέφουν όχι μόνο κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης, αλλά και να μεταφέρουν χώματα στα οποία αργότερα εντοπίστηκε βιολογικό υλικό των θυμάτων.

Όλα αυτά τα στοιχεία ο κ. Ψαρόπουλος τα κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου, ζητώντας να επιστραφεί στην Ανακρίτρια η υπόθεση. Να σημειωθεί ότι η ανάκριση σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο περαιώθηκε στις 20 Μαρτίου 2026, ενώ στις 26 Μαΐου 2025 είχε εκδοθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου με το άρθρο 86 στον Άρειο Πάγο. Ήδη έχουν περάσει 3 και πλέον μήνες από το «κλείσιμο» της ανάκρισης και ο αρμόδιος Εισαγγελέας δεν έχει καν υποβάλλει την πρότασή του στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα αγνοείται και η απάντηση στο αίτημα Ψαρόπουλου.

Οι «7»

Να σημειωθεί ότι την δικαστική πορεία της υπόθεσης Τριαντόπουλου ακολουθούν και οι «7» της Λάρισας που είχαν διωχθεί για το μπάζωμα μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κ. Αγοραστός, οι πρώην διοικητές Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Αστυνομίας, δύο ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής και ο πρώην Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας. Παρότι η υπόθεσή τους ήταν ενταγμένη στην κεντρική δικογραφία των Τεμπών, αποσυνδέθηκε με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λάρισας. Το βασικό επιχείρημα αφορούσε στον φόβο παραγραφής του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την παραπομπή των «7» στον Άρειο Πάγο βέβαια οι διαδικασίες δεν δείχνει να έχουν επιταχυνθεί. Εξάλλου, το πόρισμα για την παραπομπή ή μη Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο δεν έχει εκδοθεί. Άρα δεν είναι γνωστό εάν οι «7» θα δικαστούν στην Αθήνα ή σε περίπτωση που το πόρισμα είναι απαλλακτικό για τον Τριαντόπουλο, θα «επιστρέψουν» να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Αναπάντητο παραμένει και το αίτημα Ψαρόπουλου. Εκτός και αν, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «σιωπηρή απόρριψη». Σε κάθε περίπτωση η Δικαιοσύνη και για την συγκεκριμένη υπόθεση όπως και για όλες τις «περιφερειακές» των Τεμπών, τουλάχιστον για αυτές που δεν έχουν «τιναχθεί στον αέρα», δεν δείχνει να βιάζεται.