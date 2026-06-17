Η αυτοπροσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και η οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης είναι τα δύο αιτήματα που εξετάζονται στη σημερινή ενδέκατη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών.

Η διαδικασία διακόπηκε μόλις 2 ώρες από την έναρξη μετά από έντονο επεισόδιο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οικογένεια Βλάχου και τον δικηγόρο τους Μιχάλη Καλογήρου.

Αιτήματα

Η σημερινή διαδικασία αφορά σε αιτήματα που έχουν τεθεί ως προς την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης τάχθηκε υπέρ και των δύο αιτημάτων.

Αντιθέτως, ο συνήγορος της οικογένειας Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας, ήταν θετικός στην αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά αρνητικός στη βιντεοσκόπηση της δίκης, εξηγώντας ότι η κάλυψη και μετάδοση της δίκης θα βοηθήσει τους παράγοντες που πολιτεύονται.

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Ο Μιχάλης Καλογήρου, συνήγορος της οικογένειας Βλάχου, τόνισε ότι «κατηγορηματικά για ευνόητους λόγους επιθυμούμε για τη διακρίβωση της αλήθειας την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων». Όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση, ανέφερε ότι «οι γονείς του Βάιου Βλάχου είναι σε κάθε συνεδρίαση εδώ. Τηλεοπτική μετάδοση ενδεχομένως να διευκόλυνε διαδίκους που δεν μπορούν αντικειμενικά να παραβρίσκονται. Φαίνεται να είναι ανέφικτο, ωστόσο, όπως είναι διατυπωμένο από τον νόμο. Η οικογένεια Βλάχου δεν είναι θετική σε αυτό που συνεπάγεται με τη δημόσια θέαση. Η θέαση είναι αποκρουστική, οποιοσδήποτε μπορεί να τοποθετείται με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να θεωρεί ότι αυτό κοστίζει και κάτι. Η δημοσιότητα μπορεί να καταρρακώσει ανθρώπους που είναι ήδη καταρρακωμένοι».

Ο Θέμης Σοφός, δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην επιθεωρητή διοίκησης τάχθηκε κατά της αυτοπρόσωπης παρουσίας, αναφερόμενος στο κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε κατηγορούμενου να εκπροσωπείται από συνήγορο.

Αυτή την ώρα τοποθετείται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έθεσε το αίτημα της κάλυψης και μετάδοσης της δίκης.

Τη σημερινή διαδικασία παρακολουθεί κοινό, ενώ παρόντες είναι 4 από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους.