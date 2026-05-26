Συμπληρωματική διάταξη εξέδωσε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σχετικά με τη δίκη των Τεμπών.

Η μόνη διαφορά της νέας διάταξης σε σχέση με εκείνη της 31ης Μαρτίου 2026 είναι η αύξηση του αριθμού των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα πλέον να παρακολουθήσουν τη δίκη. Συγκεκριμένα, μέχρι 110 πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν, στην αίθουσα που βρίσκεται δεξιά της εισόδου.

Κατά τα άλλα, εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα μπούνε μετά από έλεγχο της αστυνομίας, οι 36 κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι τους, οι 250 διάδικοι που δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας, οι 240 δικηγόροι τους, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και μέχρι 110 πολίτες ως κοινό. Η διάταξη θα ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Μαϊου και για όλες τις επόμενες.

