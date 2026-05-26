Την τιμωρία του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ζήτησαν οι γονείς δύο ακόμη θυμάτων της τραγωδίας, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι γονείς άλλων δύο νεαρών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, του Ντένις Ρούτσι και της Αναστασίας Παπαγγελή βρέθηκαν για άλλη μία φορά, στο ανακριτικό γραφείο, ζητώντας να «πάνε στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι» για την τραγωδία. Έχοντας στο πλευρό τους, ως συνήγορο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τις τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ.Καραμανλή.

Η κ. Κωνσταντοπούλου προσερχόμενη στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθεί να «θάψει» τις δικογραφίες που αφορούν τους κ. Τριαντόπουλο και Καραμανλή, μη θέλοντας να αποδειχθεί η αλήθεια . «Εμείς θέλουμε να ξεθάψουμε τις δικογραφίες να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία και να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι και βέβαια οι πιο υψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία…Αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό είναι οι δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ προκειμένου να εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη που έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό την υπόθεση του κατηγορουμένου Κώστα Καραμανλή του πρώην υπουργού υποδομών και μεταφορών που αυτοί που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια είναι εκείνοι που εμπλέκονται στο έγκλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα θα δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για πολλοστή φορά γιατί οι γονείς, οι συγγενείς, οι οικογένειες των θυμάτων αναγκάζονται να προσέρχονται ξανά και ξανά ενώπιον των δικαστικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών για να κάνουν αυτά τα οποία δεν έκανε η πολιτεία. Με τον Πάνο Ρούτση, τον Ηλία Παπαγγελή και τη Μαρία Ντόλκα είμαστε σήμερα εδώ και για πολλοστή φορά θα εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη, του κυρίου Γιαρένη που έχει αναλάβει την υπόθεση Καραμανλή αλλά και την υπόθεση που αφορά όλους τους κατηγορούμενους του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».