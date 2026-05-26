Οι νέες δηλώσεις της Ζόζεφιν για τη σχέση της με το Νίνο. Τι απαντά στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ή την Κύπρο στη Eurovision;

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε η Ζόζεφιν, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Νίνο Ξυπολιτά και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη Eurovision ως εκπρόσωπος της Ελλάδας ή της Κύπρου.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου.

Αναφερόμενη αρχικά στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα δήλωσε: «Είμαι αισιόδοξη σαν άνθρωπος. Μ’ αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Λέω στον εαυτό μου κάθε φορά μία ώρα να μπεις μέσα στη μαυρίλα. Μετά πρέπει να σηκωθείς. Σημασία δεν έχει το τι συμβαίνει αλλά το πώς το διαχειρίζεσαι».

Σε ερώτηση σχετικά με την προσωπική της ζωή, ανέφερε: «Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Έχω αποφασίσει ότι φέτος θέλω να έχω ψυχική ηρεμία. Θέλω να είναι όλα ξεκάθαρα και ωραία. Αυτό κάνω με τη ζωή μου. Καλό είναι να κάνει ο ένας ένα βήμα πίσω, να ζητάει συγγνώμη και να προχωράμε…».

Και συνέχισε: «Νομίζω η ιδιωτική ζωή γι’ αυτό λέγεται ιδιωτική. Δεν θέλω όλη την ώρα να μιλάμε γι’ αυτό, γιατί και οι δύο είμαστε καλλιτέχνες, παράλληλα κάνουμε τα δικά μας πράγματα και δεν θέλω να συζητάνε μόνο για τη σχέση. Με σταματάει κόσμος και μου λέει: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα ξαναβρήκατε». Λέω: Ναι και εγώ», απάντησε γελώντας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Eurovision και τους φετινούς εκπροσώπους της Ελλάδας και της Κύπρου, ανέφερε: «Δεν έπρεπε να ζητήσουν ούτε η Antigoni, ούτε ο Akylas συγγνώμη. Κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Νομίζω εμείς πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο γιατί τους ανεβάζουμε και μετά δεν ήρθαν στις προσδοκίες που είχαμε και τους κατεβάζουμε μετά. Μιλάμε άσχημα…».

Μάλιστα, σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει η ίδια στον Ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, δήλωσε: «Όταν έρθει η στιγμή μου θα το πούμε ή θα διαγωνιστώ, θα δούμε. Δεν έχω πρόβλημα είτε με την Ελλάδα, είτε με την Κύπρο».