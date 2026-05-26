Σχεδόν 90 drones κατέληξαν στο νερό.

«Έβρεξε» drones στο Σίδνεϊ, καθώς κατά τη διάρκεια επίδειξης τα πράγματα δεν πήγαν καλά και δεκάδες κατέληξαν στο νερό.

Το σόου γινόταν στο λιμάνι Ντάρλινγκ του Σίδνεϊ, όμως εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών σχεδόν 90 drones έπεσαν από τον ουρανό και κατέληξαν στη θάλασσα.

Οι διοργανωτές του Vivid Sydney, φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία εξαιτίας «απρόσμενων τεχνικών δυσκολιών», ενώ ακύρωσαν άλλες δύο επιδείξεις που ήταν προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες.

Εκπρόσωπος του Vivid Sydney ζήτησε συγγνώμη για την απογοήτευση που προκλήθηκε στον κόσμο, αλλά επεσήμανε πως οι χειριστές των drones ματαίωσαν το σόου «σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας».

