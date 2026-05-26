Η συνάντηση επιβεβαιώνει τη τάση της αρμένικης κυβέρνησης για στενότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης στο Γέρεβαν υπέγραψαν ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο Αρμένιος ομόλογός του Αραράτ Μιρζογιάν, δύο εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη χώρα του νοτίου Καυκάσου.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά και άλλη μία για συνεργασία σε έναν προτεινόμενο διάδρομο μήκους 43 χιλιομέτρων που θα διέρχεται από τη νότια Αρμενία και θα δίνει στο Αζερμπαϊτζάν απευθείας πρόσβαση στον θύλακα Ναχιτσεβάν και με τη σειρά του στην Τουρκία, τον στενότερο σύμμαχο του Μπακού.

Οι βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουνίου στην Αρμενία είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς το κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο» του πρωθυπουργόυ Νικόλ Πασινιάν επιδιώκει στενότερες σχέσεις με τη Δύση, σε αντίθεση με τη φιλορωσική αντιπολίτευση.

Πριν από τη σύντομη επίσκεψη του Ρούμπιο, το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα (25/05) πως η Αρμενία μπορεί να χάσει την «πολύ ελκυστική τιμή» που πληρώνει για το ρωσικό αέριο αν απομακρυνθεί από τη Ρωσία.

