Η απόφαση της Μόσχας για χτύπημα στο Κίεβο έρχεται ως αντίποινα «στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις».

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαμε σήμερα μεταξύ Λαβρόφ και Ρούμπιο σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Ειδικότερα, Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε σήμερα τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Λαβρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο, επισημαίνοντας στον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο «να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την ουκρανική πρωτεύουσα», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εξέδωσε ανακοίνωση για ουκρανική επίθεση με drone στο κτίριο του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, όπως και σε κοιτώνες του ιδρύματος, και κατηγόρησε το Κίεβο ότι έβαλε σκόπιμα στο στόχαστρο αμάχους και πως «δεν διστάζει να δολοφονήσει παιδιά εν ψυχρώ». Το Κίεβο κάνει λόγο για πλήγμα σε επίλεκτη μονάδα διοίκησης drones.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό –«η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», σύμφωνα με τη Μόσχα–, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκινούν «συστηματικές επιθέσεις» εναντίον εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας στο Κίεβο, ανάμεσά τους χώροι όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και προγραμματίζονται drones.

Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι «διάσπαρτες σε όλο το Κίεβο», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και γι' αυτό προειδοποιεί «ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών, να φύγουν από την πόλη το ταχύτερο δυνατόν». Παράλληλα, καλεί τους κατοίκους του Κιέβου «να μείνουν μακριά από τις στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές του καθεστώτος Ζελένσκι».