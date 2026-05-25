Η πλούσια σε ορυκτούς πόρους επαρχία του Καναδά εξετάζει σημαντικά το ενδεχόμενο της απόσχισης.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ, εκφράζει ανησυχίες για το προγραμματισμένο δημοψίφισμα για την ενδεχόμενη απόσχιση της επαρχίας της Αλμπέρτα από την υπόλοιπη χώρα. Παρά το γεγονός ότι η ψηφοφορία δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία «επικίνδυνη μπλόφα».

Η πλούσια σε πετρέλαιο Αλμπέρτα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του μη δεσμευτικού δημοψηφίσματος στις 19 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, καλώντας τους κατοίκους να ψηφίσουν για το αν επιθυμούν να μείνουν μέρος του Καναδά.

«Είδα από πρώτο χέρι τι συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο... Ακόμα και σήμερα, δέκα χρόνια μετά, προσπαθούν να αναιρέσουν πράγματα για τα οποία οι πολίτες δεν πίστευαν ότι ψήφιζαν, αλλά τελικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κάρνεϊ, αναφερόμενος στο ιστορικό δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πολιτική ένταση ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Οτάβα και την επαρχία της Αλμπέρτα έχει βαθιές ρίζες και έχει κλιμακωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Το δημοψήφισμα, το οποίο έχει ανακοινώσει η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, δεν θα ζητά άμεση ανεξαρτησία. Αντίθετα, θα ρωτά τους πολίτες αν η επαρχία πρέπει να παραμείνει στον Καναδά ή αν η τοπική κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται βάσει του Συντάγματος, ώστε να διεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο ένα επίσημο, δεσμευτικό δημοψήφισμα για την απόσχισή της.

Η απόφαση της Σμιθ να εισάγει αυτό το ερώτημα μετά από απόφαση επαρχιακού δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε προηγούμενη αίτηση πολιτών για ανεξαρτησία, επειδή δεν είχαν ερωτηθεί και συμβουλευθεί οι αυτόχθονες πληθυσμοί (First Nations). Οι ηγέτες των αυτοχθόνων συνεχίζουν να αντιδρούν έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Αλμπέρτα για παραβίαση των συνθηκών και του κράτους δικαίου.

Το ζήτημα της απόσχισης προστέθηκε σε ένα ευρύτερο πακέτο ερωτημάτων (συνολικά 9 κάλπες), μέσω των οποίων η Αλμπέρτα ζητά μεγαλύτερη αυτονομία, τον έλεγχο της μετανάστευσης, τη μείωση των προγραμμάτων για προσωρινούς κατοίκους και τη μεταβολή των συνταγματικών ισορροπιών με το Οτάβα.

Υπέρ της παραμονής η πλειοψηφία

Οι υποστηρικτές του αυτονομιστικού κινήματος εκφράζουν εδώ και χρόνια έντονη δυσαρέσκεια για τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τις οποίες θεωρούν καταστροφικές για την ισχυρή βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της επαρχίας. Παρά το γεγονός ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία του Καναδά την άνοιξη του 2025, έχει αποσύρει ορισμένα από τα «πράσινα» μέτρα του προκατόχου του, Τζαστίν Τριντό, το αίσθημα αποξένωσης στην Αλμπέρτα παραμένει ισχυρό.

Παρά τον θόρυβο και τις πιέσεις των λαϊκιστικών πτερύγων, η πλειοψηφία των κατοίκων της Αλμπέρτα δεν επιθυμεί τη διάσπαση της χώρας. Πρόσφατη δημοσκόπηση της Angus Reid έδειξε ότι το 60% των πολιτών θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής στον Καναδά, ενώ το 67% θα απαντούσε αρνητικά («Όχι») σε περίπτωση που διεξαγόταν ένα τελικό, δεσμευτικό δημοψήφισμα ανεξαρτησίας.

Αν το δημοψήφισμα πραγματοποιηθεί κανονικά, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Καναδά που μια επαρχία εκτός του γαλλόφωνου Κεμπέκ θέτει επίσημα στους πολίτες της το ερώτημα της απόσχισης.