Χάλασε το μικρόφωνο της τραγουδίστριας, την ώρα του εθνικού ύμνου του Καναδά.

Η Κάμι Κλουν αντιμετώπισε έναν από τους εφιάλτες των τραγουδιστών. Ενώπιον χιλιάδων φιλάθλων, το μικρόφωνό της σταμάτησε να λειτουργεί την ώρα που τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο του Καναδά. Αλλά ο κόσμος από τις κερκίδες έδωσε τη λύση, δημιουργώντας μια πολύ όμορφη σκηνή.

Παρότι βρίσκονταν στο Μπάφαλο και θα ακολουθούσε αγώνας χόκεϊ επί πάγου για το NHL ανάμεσα σε δύο ομάδες των ΗΠΑ- τους Buffalo Sabres και τους Boston Bruins- οι σχεδόν 20.000 φίλαθλοι, κατά κύριο λόγο Αμερικανοί, άρχισαν να τραγουδούν τους στίχους του εθνικού ύμνου του Καναδά, με τη φωνή τους να δονεί το KeyBank Center. Τελικά ένα νέο μικρόφωνο έφτασε στα χέρια της Κλουν την ώρα που τελείωσε και ακούστηκε κανονικά η φωνή της στον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

«Αυτό ήταν ενδιαφέρον! Σας ευχαριστώ που τραγουδήσατε μαζί μου. Έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους όλων των εποχών», σχολίασε στα social media η Κλουν, που ήταν φιναλίστ του «The Voice» το 2020.

Το στιγμιότυπο αποκτά ακόμα πιο ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση και τιμωρητικούς δασμούς. Οι δύο χώρες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα διαπραγματεύσεις για τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία.

Στους περισσότερους αγώνες του NHL στις ΗΠΑ, ο εθνικός ύμνος του Καναδά ακούγεται μόνο όταν η μία από τις ομάδες είναι καναδική. Αλλά στο Μπάφαλο, που απέχει περίπου οχτώ χιλιόμετρα από τα σύνορα και έχει στενούς οικονομικούς δεσμούς με τον Καναδά, ο ύμνος της γειτονικής χώρας ακούγεται πριν από κάθε ματς.

{https://www.youtube.com/watch?v=PdFvUMesJzA&t=182s}

Με πληροφορίες από Guardian, NYT