Όπως φαίνεται από το βίντεο και ο Στουμπ και ο Κάρνεΐ είναι αρκετά καλοί στο χόκεϊ.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ επισκέφθηκε τον Καναδά και δεν αντιστάθηκε σε μία πρόταση να παίξει χόκεϊ με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Οι δύο ηγέτες συνδύασαν τη διπλωματία με το χόκεϊ, μπαίνοντας στον πάγο μαζί με παίκτες της Οττάβα Τσάρτζ.

Μετά την ήττα, όπως φαίνεται στο βίντεο, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Στουμπ στον Καναδά, ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε πως «Με τον Μαρκ ανταλλάσουμε μηνύματα σχεδόν κάθε μέρα, άλλη φορά για το χόκεϊ, αλλά συνήθως για το ΝΑΤΟ, την Ουκρανία ή το Ιράν και είναι πολύ ωραία που είμαι εδώ.

Θα έχουμε διμερείς συνομιλίες και δείπνο αργότερα».

