Το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας της Αλμπέρτα από τον Καναδά ενισχύεται τα τελευταία χρόνια στην πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία

Σε δημοψήφισμα σχετικά με το αν θα παραμείνει μέρος του Καναδά ή αν θα ξεκινήσει διαδικασίες απόσχισης θα προχωρήσει η πολιτεία της Αλμπέρτα, σε μία εξέλιξη που θεωρείται η σημαντικότερη δοκιμασία ενότητας της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Την ανακοίνωση έκανε γνωστή η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, έπειτα από πρωτοβουλία των πολιτών που συγκέντρωσε πάνω από 300.000 υπογραφές. Παράλληλα, άλλη καμπάνια υπέρ της παραμονής της επαρχίας στον Καναδά συγκέντρωσε πάνω από 400.000 υπογραφές.

Το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύεται τα τελευταία χρόνια στην πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία, βασιζόμενο στη διαχρονική αίσθηση πολλών κατοίκων ότι η Αλμπέρτα παραμελείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην Οτάβα.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα των κατοίκων της επαρχίας φαίνεται να τάσσεται κατά της απόσχισης.Το δημοψήφισμα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου.

Σε τηλεοπτικό της διάγγελμα, η Ντανιέλ Σμιθ ανέφερε ότι το ερώτημα που θα τεθεί στους πολίτες θα είναι το εξής:

«Πρέπει η Αλμπέρτα να παραμείνει επαρχία του Καναδά ή πρέπει η κυβέρνηση της Αλμπέρτα να ξεκινήσει τη νομική διαδικασία που απαιτείται από το καναδικό Σύνταγμα για τη διεξαγωγή δεσμευτικού επαρχιακού δημοψηφίσματος σχετικά με το αν η Αλμπέρτα πρέπει να αποσχιστεί από τον Καναδά;»

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι προσωπικά θα ψηφίσει υπέρ της παραμονής της Αλμπέρτα στον Καναδά.

«Αυτή θα ήταν η ψήφος μου σε ένα δημοψήφισμα για την απόσχιση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι και η επίσημη θέση της κυβέρνησής της.

Παράλληλα, η Σμιθ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποία δικαστής της Αλμπέρτα ακύρωσε αίτημα για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας, έπειτα από προσφυγή αυτοχθόνων κοινοτήτων First Nations που υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε επαρκής διαβούλευση μαζί τους, γεγονός που παραβιάζει τα δικαιώματά τους.

Η απόφαση αυτή «πάγωσε» τη διαδικασία επαλήθευσης των υπογραφών, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την πορεία του δημοψηφίσματος.

«Ως πρωθυπουργός, δεν θα επιτρέψω ένα νομικό λάθος από έναν μόνο δικαστή να φιμώσει τις φωνές εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων της Αλμπέρτα», δήλωσε η Σμιθ.

«Το μέλλον της Αλμπέρτα θα αποφασιστεί από τους πολίτες της και όχι από τα δικαστήρια», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η αναβολή της συζήτησης απλώς παρατείνει μια έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση.